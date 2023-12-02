Тейлор Свифт заработает на Spotify более 100 млн долларов в 2023 году

С начала года певица набрала 26,1 млрд прослушиваний. Используя среднее значение $0,0035 цента за прослушивание, она могла заработать около 91,35 млн только за ноябрь. Если аналогичные показатели будут в декабре, то сумма приблизится к 130 млн долларов.