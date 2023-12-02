Тейлор Свифт заработает на Spotify более 100 млн долларов в 2023 году. Об этом сообщает Variety, согласно расчетам, основанным на числе прослушаний ее треков за год.
С начала года певица набрала 26,1 млрд прослушиваний. Используя среднее значение $0,0035 цента за прослушивание, она могла заработать около 91,35 млн только за ноябрь. Если аналогичные показатели будут в декабре, то сумма приблизится к 130 млн долларов.
Spotify хоть и является крупнейшим сервисом потокового вещания, он не единственный. Поэтому, по оценкам Billboard, общий доход Свифт от всех стримингов может составить около 200 млн долларов.
Ранее Свифт забрала 10 наград Billboard Music Awards 2023. Она победила в таких категориях, как «Лучший артист», «Лучшая артистка», «Лучший артист Billboard 200», «Лучшая кантри-исполнительница», «Самая продаваемая песня» за песню «Anti-Hero», и в других.