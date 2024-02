Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Boygenius: объявлены лауреаты «Грэмми-2024»

Звание «Лучшего альбома года» досталась «Midnights» Свифт — певица установила рекорд премии, став четырехкартной победительницей в этой категории. Вместе с Тейлор за награду в этой номинации боролись Boygenius c «The Record», Жанель Моне c «The Age of Pleasure», Джон Батист с «World Music Radio», Лана Дель Рей с «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd», Майли Сайрус с «Endless Summer Vacation», Оливия Родриго с «Guts» и SZA с пластиной «SOS».