Тур Тейлор Свифт стал самым прибыльным в истории. Его сборы превысили 1 млрд долларов

В этом году Тейлор Свифт стала человеком года по верcии Time, забрала 10 наград Billboard Music Awards и только на Spotify заработала более 100 млн долларов. Обложка Time со Свифт и котом Бенджамином запустила новый тренд в тиктоке. «Афиша Daily» рассказывала, почему певица — мессия поп-музыки.