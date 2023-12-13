Тур Тейлор Свифт стал самым прибыльным в истории. Его сборы превысили 1 млрд долларов

Мировой тур Тейлор Свифт Eras попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный концертный тур в истории. Еще за год до своего завершения его доход превысил 1 млрд долларов.
Eras, начавшийся в марте 2023 года, закончится в декабре 2024-го после 151 концерта по всему миру. На данный момент сборы от него составили 1,04 млрд долларов.
Это бьет рекорд пятилетнего прощального тура Элтона Джона, который завершился в июле 2023-го. Артист дал 328 концертов и заработал 939 млн долларов.
Шестой концертный тур Свифт столь популярен, что заработал больше, чем два следующих по прибыльности тура этого года — Бейонсе и Брюса Спрингстина — вместе взятых.
В этом году Тейлор Свифт стала человеком года по верcии Time, забрала 10 наград Billboard Music Awards и только на Spotify заработала более 100 млн долларов. Обложка Time со Свифт и котом Бенджамином запустила новый тренд в тиктоке. «Афиша Daily» рассказывала, почему певица — мессия поп-музыки.