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Тейлор Свифт с альбомом «Midnights» установила рекорд в чарте Billboard Hot 100
Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:12

Тейлор Свифт установила новый рекорд — в прошлый раз был на Spotify, теперь в чарте Billboard Hot 100. Она стала первым музыкантом, которому удалось занять всю первую десятку за один раз.

Все строчки заняли песни из ее последнего альбома «Midnights». На первом месте расположился «Anti-Hero» (его клип посмотрели на ютьюбе уже более 44 млн раз), следующие два — «Lavender Haze» и «Maroon». «Midnights» также занимает первое место в чарте альбомов Billboard 200.

Свифт обошла и Дрейка, и The Beatles по количеству треков в топе. В прошлом сентябре девять композиций рэпера с пластинки «Certified Lover Boy» попали в топ-10 Hot 100 за неделю, а в 1964 году британская группа сумела занять первую пятерку.

Свифт написала в твиттере, что она в полном шоке. Певица входила в топ-10 уже 40 раз, обогнав Мадонну с ее 38 попаданиями, но все еще уступая Дрейку с его 59.

Спустя сутки после релиза «Midnights» побил рекорд музыкального стриминга Spotify, став самым прослушиваемым за одни сутки. В работе стриминга начались неполадки из‑за наплыва пользователей.

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