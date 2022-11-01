Тейлор Свифт с альбомом «Midnights» установила рекорд в чарте Billboard Hot 100

Тейлор Свифт установила новый рекорд — в прошлый раз был на Spotify, теперь в чарте Billboard Hot 100. Она стала первым музыкантом, которому удалось занять всю первую десятку за один раз.
Все строчки заняли песни из ее последнего альбома «Midnights». На первом месте расположился «Anti-Hero» (его клип посмотрели на ютьюбе уже более 44 млн раз), следующие два — «Lavender Haze» и «Maroon». «Midnights» также занимает первое место в чарте альбомов Billboard 200.
Свифт обошла и Дрейка, и The Beatles по количеству треков в топе. В прошлом сентябре девять композиций рэпера с пластинки «Certified Lover Boy» попали в топ-10 Hot 100 за неделю, а в 1964 году британская группа сумела занять первую пятерку.
Спустя сутки после релиза «Midnights» побил рекорд музыкального стриминга Spotify, став самым прослушиваемым за одни сутки. В работе стриминга начались неполадки из‑за наплыва пользователей.