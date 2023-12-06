Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

Издание подчеркивает, что политики из Таиланда, Венгрии и Чили умоляли ее выступить в их странах, так как каждый раз, когда Свифт приезжала в новое местно, там происходил мини-экономический бум. В честь певицы переименовывали города, стадионы и улицы. Ей посвящено не менее 10 курсов в колледжах, в том числе один в Гарварде.