Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

В своем тексте Time обращается к скептикам, которые ставят под сомнение то, что певица достойна такого звания. «Подумайте об этом: Сколько разговоров вы вели о Тейлор Свифт в этом году? Сколько раз вы видели ее фотографию, пролистывая телефон? Напевали ли вы „Cruel Summer“, стоя в очереди в продуктовом магазине?».
Издание подчеркивает, что политики из Таиланда, Венгрии и Чили умоляли ее выступить в их странах, так как каждый раз, когда Свифт приезжала в новое местно, там происходил мини-экономический бум. В честь певицы переименовывали города, стадионы и улицы. Ей посвящено не менее 10 курсов в колледжах, в том числе один в Гарварде.
Браслеты дружбы, которыми обменивались ее поклонники на концертах, стали популярным аксессуаром, а одна строчка из песни привела к 500-процентному росту продаж в магазинах товаров для рукоделия. Когда Свифт начала встречаться с игроком команды «Канзас-Сити» Трэвисом Келсом, количество зрителей на его играх значительно увеличилось. «Она — последняя монокультура, оставшаяся в нашем расслоившемся мире», — пишет Time.
4 декабря стало известно в список претендентов на звание «Человек года-2023», помимо Свифт, попали Владимир Путин, Барби, Карл III, Джером Пауэлл, прокуроры Дональда Трампа, Сэм Альтман, Си Цзиньпин и голливудские забастовщики.
Про президента России Time писал, что он «столкнулся с кратковременной угрозой своей власти в 2023 году во время восстания Вагнера, но в итоге его влияние только усилилось, поскольку группа наемников отступила, когда президент Беларуси Александр Лукашенко заключил сделку».