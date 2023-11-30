В Липецкой области частные клиники отказались от проведения абортов. Прервать беременность теперь можно будет только в государственных учреждениях, сообщила замгубернатора региона Ольга Белоглазова.
По мнению чиновницы, это изменение поможет «сохранить большее количество жизней». «В преддверии 2024 года, объявленного годом семьи, это значимый шаг в сторону повышения рождаемости», — написала она.
Соглашение от отказе частных клиник от проведения абортов подписали в управлении здравоохранения региона 30 ноября. Кто инициировал это соглашение, неизвестно.
Белоглазова отметила, что в государственных больницах «при содействии учреждений социальной политики региона консультируют и поддерживают женщин, стоящих перед непростым выбором».
«Будущим мамам оказывается психологическая, юридическая, а порой материальная и гуманитарная помощь», — пояснила замгубернатора.
Ранее в Крыму частные клиники также перестали делать аборты. Вывод абортов из частных клиник также поддержал глава Татарстана, а в Мордовии и Тверской области ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам. Глава Коми предложил исключить аборты из полисов ОМС.
В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Предложение ограничить оборот таких медикаментов звучало в Госдуме во время обсуждения законопроекта о запрете трансгендерного перехода. Врач-психиатр клиники «Эмпатия» Анастасия Шиманова в разговоре с «Афишей Daily» предупреждала, что посягательство государства на телесную автономию трансперсон неизбежно приведет к посягательству на другие незащищенные группы общества, в первую очередь женщин.
Ограничение абортов не только не выгодны стране, но и имеют «негативный демографический потенциал», считает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. По его словам, женщины, у которых нет доступа к аборту по ОМС и нет денег на аборт в частной клинике, все равно попытаются провести опасный подпольный аборт — сами или с посторонней помощью. Это грозит повышенной материнской смертностью — в годы запрета абортов в СССР она в 32 раза превышала нынешние показатели.
Прохоренко отмечает, что на деньги, выделенные только в 2018 году на доабортное консультирование — а это 140 млн рублей — можно было бы купить 1,5 млн презервативов и раздать всем желающим несовершеннолетним, снизив таким образом число нежелательных беременностей.