Глава Минздрава: продажу препаратов для прерывания беременности нужно ограничить

По мнению Шимановой, после ограничения на препараты для медикаментозного аборта под запрет могут попасть комбинированные оральные контрацептивы, которые выписывают многим женщинам для лечения гинекологических расстройств, например гиперандрогении. «Далее, скорее всего, придут за психически больными людьми (речь не только о людях с шизофренией, хотя, вообще-то, их права тоже важны, но и о таких расстройствах, как депрессия или фобии)», — считает экспертка.