Глава Минздрава: продажу препаратов для прерывания беременности нужно ограничить

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что продажа препаратов для прерывания беременности должна быть ограничена, изменения нужно ввести до конца года.
Он отметил, что препараты, используемые для медикаментозного аборта, следует перевести на «предметно-количественный учет». Их необходимо жестко контролировать для обращения в медицинских и фармацевтических организациях, сказал министр по итогам заседания президиума фракции «Единая Россия».
Медпрепараты для аборта используют на ранних сроках беременности. В России их официально поставляют лишь в лицензированные клиники, в аптеках их продавать запрещено. Что именно изменится со следующего года, Мурашко не уточнил.
Хоть прерывание беременности на ранних сроках входит в России в систему ОМС, во время консультаций врачам необходимо формировать у женщин «негативное отношение к абортам», говорится в указах Минздрава.
Предложение ограничить оборот таких препаратов звучало в Госдуме во время обсуждения законопроекта о запрете трансгендерного перехода. Врач-психиатр клиники «Эмпатия» Анастасия Шиманова в разговоре с «Афишей Daily» предупреждала, что посягательство государства на телесную автономию трансперсон неизбежно приведет к посягательству на другие незащищенные группы общества, в первую очередь женщин.
По мнению Шимановой, после ограничения на препараты для медикаментозного аборта под запрет могут попасть комбинированные оральные контрацептивы, которые выписывают многим женщинам для лечения гинекологических расстройств, например гиперандрогении. «Далее, скорее всего, придут за психически больными людьми (речь не только о людях с шизофренией, хотя, вообще-то, их права тоже важны, но и о таких расстройствах, как депрессия или фобии)», — считает экспертка.
По данным Минздрава, в 2022 году в России женщины совершили 395 201 аборт, что на 4% меньше, чем в 2021-м. Общее число медикаментозных абортов в прошлом году снизилось на 5,3%, составив 179 387.