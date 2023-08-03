Мордовия приняла закон о запрете пропаганды абортов

Мордовия стала первым регионом РФ, где приняли закон о запрете пропаганды абортов. Законопроект опубликован на сайте Государственного собрания республики.
Законопроект вступит в силу 13 августа. Проект запрещает распространение пропаганды, например, о «перспективах жизни ребенка из‑за экономических, социальных условий семьи», а также склонение конкретной женщины к аборту «путем уговоров, предложений, подкупа, обмана».
Рекомендация сделать аборт от врача по медицинским показаниям склонением считаться не будет. Штраф для россиян за склонение к абортам составит от 5000 до 10 тыс. рублей, для иностранцев — от 10 до 20 тыс., а для организаций — от 100 до 200 тыс.
За пропаганду абортов штраф для россиян составит от 5000 до 10 тыс. рублей, для иностранцев — от 10 до 20 тыс. с выдворением за пределы РФ, для должностных лиц — от 25 до 50 тыс., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. или приостановление деятельности до 90 суток.
Авторы законопроекта объяснили важность инициативы «развернутым информационным фронтом и геноцидными войнами, когда враг навязывает абортивное мышление».
В пояснительной записке говорится, что Россия является мировым лидером по количеству абортов. По мнение законодателей, проблема абортов заключается в недостатке информации, «из‑за которого невозможно принять осознанное решение».
«В социальных сетях присутствуют организованные группы, задачами которых является навязывание абортивного мышления, запугивание защитников жизни, разжигание ненависти к противникам абортов, формирование иллюзии общественного мнения. Обществу навязываются антинаучные идеи, основанные на идеологии сокращения народонаселения», — добавляют авторы законопроекта.
В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить продажу препаратов для абортов до конца года. Хотя прерывание беременности на ранних сроках входит в России в систему ОМС, во время консультаций врачам необходимо формировать у женщин «негативное отношение к абортам», говорится в указах Минздрава.
Предложение ограничить оборот таких препаратов звучало в Госдуме во время обсуждения законопроекта о запрете трансгендерного перехода. Врач-психиатр клиники «Эмпатия» Анастасия Шиманова в разговоре с «Афишей Daily» предупреждала, что посягательство государства на телесную автономию трансперсон неизбежно приведет к посягательству на другие незащищенные группы общества, в первую очередь женщин.
По данным Минздрава, в 2022 году в России женщины совершили 395 201 аборт, что на 4% меньше, чем в 2021-м. Общее число медикаментозных абортов в прошлом году снизилось на 5,3%, составив 179 387.