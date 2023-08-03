Мордовия приняла закон о запрете пропаганды абортов

За пропаганду абортов штраф для россиян составит от 5000 до 10 тыс. рублей, для иностранцев — от 10 до 20 тыс. с выдворением за пределы РФ, для должностных лиц — от 25 до 50 тыс., для юрлиц — от 100 до 200 тыс. или приостановление деятельности до 90 суток.