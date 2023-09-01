Глава Татарстана поддержал вывод абортов из частных клиник

Глава Татарстана Рустам Миниханов и министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин поддержали вывод абортов из частных клиник. Об этом во «ВКонтакте» заявила уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Волынец, которая выступила автором инициативы.
По ее словам, треть коммерческих клиник Татарстана уже отказались от лицензий на прерывание беременности. Она утверждает, что после того, как озвучила свое предложение на совещании правительства республики 2 августа, местные частные клиники «одна за другой убирают из перечня услуг прерывание беременности».
«Частники не всегда проводят доабортные консультации, в результате которых 15 женщин из 100 принимают решение сохранить беременность, также есть вопросы к соблюдению положенной недели тишины, качеству отчетности по абортам», — заявила омбудсвумен.
Ранее Волынец предлагала наказывать врачей за «склонение к абортам» штрафами до 90 тыс. рублей и отстранением от работы на срок до двух лет. В начале августа Мордовия стала первым российским регионом, где ввели подобные штрафы.
В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить продажу препаратов для прерывания беременности. Хотя на ранних сроках прерывание беременности входит в России в систему ОМС, во время консультаций врачам необходимо формировать у женщин «негативное отношение к абортам», говорится в указах Минздрава.
Предложение ограничить оборот таких препаратов звучало в Госдуме во время обсуждения законопроекта о запрете трансгендерного перехода. Врач-психиатр клиники «Эмпатия» Анастасия Шиманова в разговоре с «Афишей Daily» предупреждала, что посягательство государства на телесную автономию трансперсон неизбежно приведет к посягательству на другие незащищенные группы общества, в первую очередь женщин.
По данным Минздрава, в 2022 году в России женщины совершили 395 201 аборт, что на 4% меньше, чем в 2021-м. Общее число медикаментозных абортов в прошлом году снизилось на 5,3%, составив 179 387.