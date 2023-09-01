Глава Татарстана поддержал вывод абортов из частных клиник

По ее словам, треть коммерческих клиник Татарстана уже отказались от лицензий на прерывание беременности. Она утверждает, что после того, как озвучила свое предложение на совещании правительства республики 2 августа, местные частные клиники «одна за другой убирают из перечня услуг прерывание беременности».