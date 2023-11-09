В Крыму больше нельзя делать аборты в частных клиниках

Ограничение абортов не только не выгодны стране, но и имеют «негативный демографический потенциал», считает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. По его словам, женщины, у которых нет доступа к аборту по ОМС и нет денег на аборт в частной клинике, все равно попытаются провести опасный подпольный аборт — сами или с посторонней помощью. Это грозит повышенной материнской смертностью — в годы запрета абортов в СССР она в 32 раза превышала нынешние показатели.