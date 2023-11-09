В Крыму больше нельзя делать аборты в частных клиниках

В Минздраве Крыма заявили, что частные клиники на полуострове добровольно отказались проводить аборты. Теперь искусственное прерывание беременности будет доступно в Крыму лишь в государственных медорганизациях, сказал министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
Перед этим в ведомстве провели круглый стол с представителями Росздравнадзора, Патриаршей комиссии по вопросам семьи, общественной организации «Русское единство» и частных клиник, имеющих лицензии на проведение абортов. Бизнесу предложили «внести свой вклад в улучшение демографической ситуации, отказавшись от проведения абортов», все клиники согласились.
В Минздраве уточнили, что за девять месяцев 2023 года на консультацию к психологу направили всех 1037 женщин, которые обратились за абортом. Из них решили сохранить ребенка 219, или 21,1%. За аналогичный период прошлого года от аборта отказались 10,1%, утверждают в ведомстве.
В последнее время в России все чаще звучат инициативы по ограничению прерывания беременности. Недавно вывод абортов из частных клиник поддержал глава Татарстана, а в Мордовии и Тверской области ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам. В июле министр здравоохранения Михаил Мурашко предложил ограничить продажу препаратов для прерывания беременности.
Предложение ограничить оборот таких медикаментов звучало в Госдуме во время обсуждения законопроекта о запрете трансгендерного перехода. Врач-психиатр клиники «Эмпатия» Анастасия Шиманова в разговоре с «Афишей Daily» предупреждала, что посягательство государства на телесную автономию трансперсон неизбежно приведет к посягательству на другие незащищенные группы общества, в первую очередь женщин.
Ограничение абортов не только не выгодны стране, но и имеют «негативный демографический потенциал», считает первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко. По его словам, женщины, у которых нет доступа к аборту по ОМС и нет денег на аборт в частной клинике, все равно попытаются провести опасный подпольный аборт — сами или с посторонней помощью. Это грозит повышенной материнской смертностью — в годы запрета абортов в СССР она в 32 раза превышала нынешние показатели.
Прохоренко отмечает, что на деньги, выделенные только в 2018 году на доабортное консультирование — а это 140 млн рублей — можно было бы купить 1,5 млн презервативов и раздать всем желающим несовершеннолетним, снизив таким образом число нежелательных беременностей.