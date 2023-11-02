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В Тверской области ввели штрафы за «склонение» женщин к абортам. Ранее их также ввели в Мордовии

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:20

Законодательное собрание Тверской области ввело административные штрафы за «склонение» женщин к абортам на территории области. Об этом сообщили на сайте заксобрания.

Депутаты поддержали инициативу губернатора Игоря Рудени, который задумал таким образом способствовать повышению рождаемости и противодействовать «информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству».

Закон вводит запрет на «склонение к искусственному прерыванию беременности». Такие действия, согласно документу, признаются угрозой семьи. Информировать женщин о наличии медицинских и социальных показаний к абортам не воспрещается.

Граждан, уличенных в «склонении» путем «уговоров, предложений, подкупа или обмана», будут штрафовать на сумму до 5000 рублей. Должностным лицам грозит штраф до 50 тыс. рублей, юридическим — до 200 тыс.

Ранее «склонение» к абортам запретили в Мордовии. Парламент республики первым в стране принял соответствующий закон — это произошло в августе. В Мордовии наказание для физических лиц за «склонение» подразумевает штраф до 10 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект о запрете «склонения» женщин к прерыванию беременности рассмотрит парламент Тамбовской области.

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