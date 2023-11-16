Глава Коми предложил исключить аборты из полисов ОМС

Губернатор республики Коми Владимир Уйба предложил убрать аборты из системы обязательного медицинского страхования. Он также предложил ввести наказание в регионе за «принуждение к аборту».
Его слова с заседания совета по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей передает агентство БНК.
«На региональном уровне я предлагаю максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту, что уже вводится в ряде других регионов. А на федеральном нужны изменения в нормативно-правовой базе, направленные на исключение из ОМС абортов, если, конечно, это не связано с риском для жизни женщины и подтверждено медицинскими заключениями», — заявил Уйба.
Глава субъекта России также заметил, что женщины решаются на аборт по множесту причин. Среди них он перечислил отсутствие работы, отсутствие перспективы при рождении ребенка по жилью, нежелание партнера иметь детей, осуждение семьей. По словам губернатора, все эти проблемы нужно решать, чему должна поспособствовать созданная в Коми программа по повышению рождаемости.
«Не должна женщина оставаться одна сама с собой и своей проблемой. Мы должны эту проблему брать на себя. Демография — вопрос судьбоносный. Мы за прошлый год „недородили“ 800 детей по сравнению с 2021 годом», — подчеркнул Уйба.
Запретить «склонение к аборту» по всей России на прошлой неделе предлагал патриарх Кирилл. По его словам, «население можно увеличить просто как по движению волшебной палочки, <…> если научимся отговаривать женщин от свершения аборта».