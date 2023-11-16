Глава Коми предложил исключить аборты из полисов ОМС

«На региональном уровне я предлагаю максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту, что уже вводится в ряде других регионов. А на федеральном нужны изменения в нормативно-правовой базе, направленные на исключение из ОМС абортов, если, конечно, это не связано с риском для жизни женщины и подтверждено медицинскими заключениями», — заявил Уйба.