Синтия Никсон начала голодовку, призывая к окончательному прекращению огня в Газе

Американская актриса и политик Синтия Никсон, известная по сериалам «Секс в большом городе» и «Рэтчед», начала голодовку вместе с другими активистами, призывающими к прекращению войны Израиля и ХАМАС. Об этом сообщил Sky News.
Никсон выпустила перед Белым домом в Вашингтоне и напомнила, что двое ее детей являются евреями, а их бабушка и дедушка пережили Холокост. Она отметила, что выступает против действий, приводящих к жертвам среди мирного населения.
«За несколько недель Израиль убил больше гражданских лиц на крошечном кусочке земли, чем было убито за 20 лет войны на территории всего Афганистана», — заявила Никсон.
Актриса подчеркнула, что «устала от людей, говорящих, что жертвы среди гражданского населения — обычное дело для войны». «Нет ничего обычного в этих смертях», — сказала она.
«Я хотела бы обратиться с личной просьбой к президенту, который сам пережил такую разрушительную личную утрату, испытать сопереживание, которым он так хорошо известен, и посмотреть на детей Газы и представить, что если бы они были его собственными детьми», — добавила Никсон.
Выступление и голодовку артистки, которая баллотировалась на пост мэра Нью-Йорка, поддержали пять политиков: представитель штата Делавер Мадина Уилсон-Антон, представитель Нью-Йорке Зохран Мамдани, представитель Оклахомы Мори Тернер, представитель Вирджинии Сэм Расул и представитель Мичигана Абрахам Айяш.
Голодовка призвана подчеркнуть, что палестинцы страдают не только от бомбардировок, но и от голода. «Очень многие из них находятся на грани голодной смерти», — подчеркнула Никсон.
Ранее стало известно, что перемирие между Израилем и ХАМАС продлят еще на два дня. В это время стороны продолжат обмениваться людьми: на территорию Израиля вернутся захваченные в ходе атаки 7 октября заложники, а в Газу отправят освобожденных из израильских тюрем палестинцев.
В ответ Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. 27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. 2 ноября армия Израиля вошла в город Газа, а 14-го числа министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа.
В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. Документ поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Турцию и несколько европейских стран. Против выступили 14, еще 45 участников воздержались. Посол Израиля в ООН назвал принятие резолюции позором.