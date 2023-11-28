Синтия Никсон начала голодовку, призывая к окончательному прекращению огня в Газе

«Я хотела бы обратиться с личной просьбой к президенту, который сам пережил такую разрушительную личную утрату, испытать сопереживание, которым он так хорошо известен, и посмотреть на детей Газы и представить, что если бы они были его собственными детьми», — добавила Никсон.