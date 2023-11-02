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Армия Израиля вошла в город Газа

Семён Гудошников
Сегодня в 20:20

Армия обороны Израиля действует в городе Газа и окружает его с нескольких направлений. Об этом сообщает начальник штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, пишет Times of Israel.

По его словам, израильские военные «находятся в самом сердце северной части сектора Газа», углубляют наземное наступление и добиваются успехов. «Войска сражаются в густонаселенной и сложной городской зоне, что требует профессионального боя и мужества», — говорит Халеви.

Сухопутная операция, добавляет он, сопровождается разведкой, огнем с воздуха и моря. Начальник штаба ЦАХАЛ отмечает, что на данный момент в ходе наземной операции погибли 18 израильских солдат.

Халеви утверждает, что в секторе используется «менее половины» численности ЦАХАЛ, остальная часть готова, «если возникнет необходимость, атаковать на других фронтах».

Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября, когда боевики группировки вторглись в южные регионы Израиля. Члены ХАМАС расстреливали мирных жителей и забрали в заложники более 240 человек. В ответ Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС.

27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.

По данным Минздрава Газы, от израильских ударов в секторе погибли более 9000 человек, среди которых 3760 детей и 2326 женщин. Число раненых достигло 32 тыс. В Израиле сообщали о примерно 1400 погибших от атак ХАМАС.

В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. Документ поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Турцию и несколько европейских стран. Против выступили 14, еще 45 участников воздержались. Посол Израиля в ООН назвал принятие резолюции позором.

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