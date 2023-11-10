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Израиль уточнил число жертв атаки ХАМАС 7 октября. Погибли около 1200 человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:02

Израильские власти уточнили число жертв атаки ХАМАС, которая произошла 7 октября. Они назвали новую официальную цифру — около1200 погибших, сообщил Reuters.

Ранее руководство Израиля оценивало число погибших в 1400. Представитель властей страны Лион Хайят не уточнил, в связи с чем официальные данные были сокращены и как проходила переоценка количества жертв.

Хайят отметил, что новые данные также нельзя считать окончательными. Точное число убитых будет определено, когда удастся опознать все тела, пояснил он.

Тем временем, подконтрольное ХАМАС Министерство здравоохранения Палестины заявило, что число погибших в ходе военных действий на территории сектора Газа превысило 11 тыс. человек.

Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября, когда боевики группировки вторглись в южные регионы Израиля. Члены ХАМАС расстреливали мирных жителей и забрали в заложники более 240 человек. В ответ Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС.

27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. 2 ноября армия Израиля вошла в город Газа.

В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. Документ поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Турцию и несколько европейских стран. Против выступили 14, еще 45 участников воздержались. Посол Израиля в ООН назвал принятие резолюции позором.

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ХамасЦАХАЛГенассамблея ООНООН
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