Генассамблея ООН призвала к немедленному перемирию. ХАМАС поддержал решение, Израиль назвал позором

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле, передает ТАСС. Документ, разработанный группой арабских и не только государств, внесла Иордания.
120 стран — РФ, Катар, Китай, Турция, ОАЭ и несколько европейских государств, в числе которых Испания, Норвегия, Словения и Португалия — поддержали резолюцию. Против выступили 14 стран, среди них Австрия, Венгрия, Израиль, США, Хорватия, Чехия. 45 участник воздержались — это Германия, Грузия, Греция, Финляндия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Сербия, Украина, Канада. Последняя предлагала поправку к резолюции с осуждением нападения ХАМАС на Израиль и захвата заложников, но ее отклонили.
ХАМАС поприветствовало принятие резолюции и потребовало ее немедленного выполнения. «Сегодняшний день войдет в историю как день позора. <…> Израиль только что перенес крупнейшую резню евреев со времени Холокоста, но по мнению большинства так называемой семьи народов, Израиль не имеет права защищаться», — заявил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.
Незадолго до этого Армия обороны Израиля «расширила наземные операции» в секторе Газа. Жители анклава сообщали, что это самая мощная атака с начала октября. ХАМАС заявляет об атаках «с суши, моря и воздуха».