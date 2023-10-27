Генассамблея ООН призвала к немедленному перемирию. ХАМАС поддержал решение, Израиль назвал позором

ХАМАС поприветствовало принятие резолюции и потребовало ее немедленного выполнения. «Сегодняшний день войдет в историю как день позора. <…> Израиль только что перенес крупнейшую резню евреев со времени Холокоста, но по мнению большинства так называемой семьи народов, Израиль не имеет права защищаться», — заявил посол Израиля в ООН Гилад Эрдан.