ЦАХАЛ: Израиль «расширяет наземные операции» в секторе Газа

Армия обороны Израиля «расширяет наземные операции» в секторе Газа, передает CNN заявление представителя ЦАХАЛ Даниеля Хагари. Вечером 27 октября в анклаве прогремела серия взрывов.
Хагари также сообщил, что удары по Газе и северу сектора продолжатся, и призвал палестинцев эвакуироваться на юг. В Газе также наблюдаются перебои с интернетом и отсутствие света. Baza со ссылкой на сообщения местных жителей характеризует эту атаку как самую мощную с начала октября.
Представитель ХАМАС заявил, что движение освободит пленных иностранцев в обмен на 5-дневное прекращение огня, при этом израильских солдат не освободят — их будут удерживать для обмена, пишет Financial Times.
Боевые действия, которые позже переросли в войну Израиля и ХАМАС, начались 7 октября. Боевики палестинской группировки в тот день проникли на территорию страны, убили людей и взяли пленных. В ответ израильская армия объявила операцию возмездия под названием «Железные мечи» и начала обстрелы сектора Газа. Продолжается подготовка к наземной операции.