ЦАХАЛ: Израиль «расширяет наземные операции» в секторе Газа

Хагари также сообщил, что удары по Газе и северу сектора продолжатся, и призвал палестинцев эвакуироваться на юг. В Газе также наблюдаются перебои с интернетом и отсутствие света. Baza со ссылкой на сообщения местных жителей характеризует эту атаку как самую мощную с начала октября.