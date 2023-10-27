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ЦАХАЛ: Израиль «расширяет наземные операции» в секторе Газа

Рустам Абдуллин
Вчера в 20:45

Армия обороны Израиля «расширяет наземные операции» в секторе Газа, передает CNN заявление представителя ЦАХАЛ Даниеля Хагари. Вечером 27 октября в анклаве прогремела серия взрывов.

Израильская авиация наносит «очень значительные удары по подземным целям» ХАМАС, заявил он. Группировка сообщила об атаках на Газу «с суши, моря и воздуха», сильнее всего пострадала северная часть сектора.

Хагари также сообщил, что удары по Газе и северу сектора продолжатся, и призвал палестинцев эвакуироваться на юг. В Газе также наблюдаются перебои с интернетом и отсутствие света. Baza со ссылкой на сообщения местных жителей характеризует эту атаку как самую мощную с начала октября.

Представитель ХАМАС заявил, что движение освободит пленных иностранцев в обмен на 5-дневное прекращение огня, при этом израильских солдат не освободят — их будут удерживать для обмена, пишет Financial Times.

Боевые действия, которые позже переросли в войну Израиля и ХАМАС, начались 7 октября. Боевики палестинской группировки в тот день проникли на территорию страны, убили людей и взяли пленных. В ответ израильская армия объявила операцию возмездия под названием «Железные мечи» и начала обстрелы сектора Газа. Продолжается подготовка к наземной операции.

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