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Перемирие между Израилем и ХАМАС продлят на два дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:27

Перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, расположившейся на территории сектора Газа, продлят на два дня. Об этом сообщил в соцсети X пресс-секретарь МИД Катара Маджед Аль-Ансари.

Это означает, что гуманитарная пауза будет длиться не менее шести дней. 22 ноября правительство Израиля и ХАМАС договорились о приостановке огня на четыре дня для обмена заложниками.

Стороны условились об освобождении 50 заложников, находящихся на территории Газы, и 150 заключенных палестинцев из израильских тюрем. В Израиле заявили, что за каждые десять дополнительно освобожденных заложников перемирие продлят еще на один день.

В ХАМАС отметили, что «стремятся продлить перемирие после истечения четырехдневного периода, прилагая серьезные усилия для увеличения числа освобожденных из мест лишения свободы».

В Израиле пока никак официально не прокомментировали информацию о продлении перемирия. 26 ноября Израиль рассказал о возвращении из Газы 34 заложников: 27 граждан Израиля и семерых иностранцев. До этого ХАМАС освободил еще 24 человек, включая 13 израильтян.

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