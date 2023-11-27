Перемирие между Израилем и ХАМАС продлят на два дня

Перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС, расположившейся на территории сектора Газа, продлят на два дня. Об этом сообщил в соцсети X пресс-секретарь МИД Катара Маджед Аль-Ансари.
Это означает, что гуманитарная пауза будет длиться не менее шести дней. 22 ноября правительство Израиля и ХАМАС договорились о приостановке огня на четыре дня для обмена заложниками.
Стороны условились об освобождении 50 заложников, находящихся на территории Газы, и 150 заключенных палестинцев из израильских тюрем. В Израиле заявили, что за каждые десять дополнительно освобожденных заложников перемирие продлят еще на один день.
В ХАМАС отметили, что «стремятся продлить перемирие после истечения четырехдневного периода, прилагая серьезные усилия для увеличения числа освобожденных из мест лишения свободы».
В Израиле пока никак официально не прокомментировали информацию о продлении перемирия. 26 ноября Израиль рассказал о возвращении из Газы 34 заложников: 27 граждан Израиля и семерых иностранцев. До этого ХАМАС освободил еще 24 человек, включая 13 израильтян.