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Министр обороны Израиля заявил, что ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа

Юлия Онодэра
Вчера в 23:03

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что группировка ХАМАС потеряла контроль над сектором Газа. Об этом сообщила The Times of Israel.

По словам Галанта, «у ХАМАС нет сил, способных остановить ЦАХАЛ». Армия Израиля, как заявил министр, начала действия против туннелей ХАМАС и движется к полному захвату города Газы.

«Террористы бегут на юг. Мирные жители грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству», — сказал Галант.

Министр отметил, что ЦАХАЛ работает в соответствии с поставленными задачами. Он выразил уверенность, что цели ЦАХАЛ будут достигнуты, но не смог указать, когда именно.

Представители ХАМАС пока не прокомментировали заявления Галанта.

Война Израиля и ХАМАС началась 7 октября, когда боевики группировки вторглись в южные регионы Израиля. Члены ХАМАС расстреливали мирных жителей и забрали в заложники более 240 человек. По подсчетам израильской стороны, погибли около 1200 человек.

В ответ Израиль начал массированные бомбардировки Газы, целью своей военной операции ЦАХАЛ называет полное уничтожение ХАМАС. 27 октября Израиль сообщил о расширении наземных операций в регионе. 31 октября представитель ЦАХАЛ заявил, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения. 2 ноября армия Израиля вошла в город Газа.

В конце октября Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа и Израиле. Документ поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Турцию и несколько европейских стран. Против выступили 14, еще 45 участников воздержались. Посол Израиля в ООН назвал принятие резолюции позором.

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ЦАХАЛГенассамблея ООНООН
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