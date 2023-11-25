Министр просвещения: западные спецслужбы участвовали в атаке на новый учебник истории

В апреле этого года в новый учебник по истории для 11-х классов внесли главы о специальной военной операции на Украине. В частности, в ней говорится, что в Украине жестко преследуется инакомыслие, запрещена оппозиция и «все русское объявлено враждебным», спецоперация «сплотила наше общество», а закон об иноагентах приняли в 2022 году. В пособии также полностью переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам. Сейчас книга уже включена в учебную программу.