Министр просвещения: западные спецслужбы участвовали в атаке на новый учебник истории

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что против единого учебника истории была запущена «информационная атака» с участием иностранных спецслужб. Об этом он заявил во время встречи с учителями в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена.
«Была развязана информационная атака на учебник. Сегодня можно с уверенностью сказать, что она координировалась со стороны, в том числе, западных спецслужб», — сообщил глава министерства просвещения.
«Не хотят, чтобы наша система была суверенной, чтобы в учебнике были те объективные факты, которые сегодня изложены. Хотят вернуть нас обратно, но ничего не получится», — подчеркнул Кравцов.
Он отметил, что учебник станет основой для курса истории, но будет совершенствоваться по отзывам преподавателей.
По его мнению, факт атаки доказывает, что «мы уже побеждаем в информационной войне, что общество и учителя уже поддержали» единый учебник.
Также, по его словам, в 5-9 классах будет увеличено число часов изучения истории, хотя не стал называть их новое количество. Присутствовавший на встрече помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что в дополнение к всеобщей истории и истории России также планируется внедрить региональную историю.
В апреле этого года в новый учебник по истории для 11-х классов внесли главы о специальной военной операции на Украине. В частности, в ней говорится, что в Украине жестко преследуется инакомыслие, запрещена оппозиция и «все русское объявлено враждебным», спецоперация «сплотила наше общество», а закон об иноагентах приняли в 2022 году. В пособии также полностью переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам. Сейчас книга уже включена в учебную программу.
Кроме этого, в учебниках 5-9 классов планируют переписать определение империи, чтобы подчеркнуть различия между Российской империей и Британской, которая является «классическим образом колониализма».
В Чечне были возмущены новым учебником для старшеклассников. В одной из его глав говорилось о «фактах сотрудничества с оккупантами» в 1943–1944 годах представителей конкретных народов, которое стало основанием для их депортации. В республике даже заявили об изъятии тиража из школ.