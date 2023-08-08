В новом учебнике истории говорится, что закон об иноагентах приняли в 2022-м. Но статус ввели раньше

Однако Минюст признал физлицом-иноагентом главреда «Дождя»* Тихона Дзядко до вступления закона в действие. СМИ-иноагентом еще в 2021 году признали главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова. А самой первой в списке иноагентов указана «Евразийская антимонопольная ассоциация» — ее внесли туда 27 июня 2013 года, а за год до этого была принята первая версия закона об иноагентах, касавшаяся некоммерческих организаций.