В новом учебнике истории говорится, что закон об иноагентах приняли в 2022-м. Но статус ввели раньше

Авторы нового учебника истории России написали, что закон об иностранных агентах приняли в РФ только в 2022 году. На это обратили внимание в соцсетях.
На странице 409 говорится об американском законе, который действует с 1930-х, и о российском, который «был принят лишь в 2022 г.». Авторы объясняют старшеклассникам, которые столкнутся с этим текстом в сентябре 2023 года, почему напротив фамилий некоторых публичных деятелей стоит приставка «иноагент».
В разделе «Любопытные детали» говорится: «Согласно законодательству России, если лицо занимается активной общественной деятельностью и получает за это деньги из‑за рубежа, оно обязано зарегистрироваться как иностранный агент». Страницы учебника публиковали РИА «Новости» и РБК.
Вероятно, авторы имеют в виду федеральный закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», регулирующий статус иностранных агентов в РФ. Документ был принят в июле 2022 года, а вступил в действие 1 декабря.
Однако Минюст признал физлицом-иноагентом главреда «Дождя»* Тихона Дзядко до вступления закона в действие. СМИ-иноагентом еще в 2021 году признали главреда «Медиазоны»* Сергея Смирнова. А самой первой в списке иноагентов указана «Евразийская антимонопольная ассоциация» — ее внесли туда 27 июня 2013 года, а за год до этого была принята первая версия закона об иноагентах, касавшаяся некоммерческих организаций.