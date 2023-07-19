Там также утверждается, что Киев стремился обзавестись ядерным оружием, вступить в НАТО и вернуть Крым. А если бы Украина, будучи членом НАТО, спровоцировала конфликт в Крыму и на Донбассе, Россия бы оказалась в состоянии войны со всем альянсом, что могло стать «концом цивилизации», поэтому у страны не было другого выбора как начать спецоперацию, сказано в главе.