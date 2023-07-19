«Ведомости» изучили последнюю главу из единого учебника по истории России для 11-го класса, авторами которого выступили Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. По этому учебному пособию с сентября 2023 года будут обучать российских старшеклассников. Последняя глава учебника посвящена военной операции на Украине и предшествующим ей событиям. Вот некоторые выдержки из нее.
Глава называется «Россия сегодня. Специальная военная операция» и состоит из 17 параграфов:
- «Отношения с Западом в начале XXI в.»,
- «Давление на Россию со стороны США»,
- «Противодействие стратегии Запада в отношении России»,
- «Фальсификация истории»,
- «Возрождение нацизма»,
- «Украинский неонацизм»,
- «Переворот на Украине 2014 г.»,
- «Возвращение Крыма»,
- «Судьба Донбасса»,
- «Минские соглашения. Что это было?»,
- «Обострение ситуации»,
- «Специальная военная операция»,
- «Противостояние с Западом»,
- «Новые регионы»,
- «Украина — неонацистское государство»,
- «СВО и российское общество»,
- «Россия — страна героев».
В параграфе о Минских соглашениях говорится, что лидеры ФРГ, Франции и Украины «цинично признавались, что с самого начала воспринимали» этот договор как «дипломатическую уловку», а их настоящей целью было позволить Украине укрепить армию. Киевские власти, по словам авторов учебника, находились в тайном сговоре с НАТО, а «судьба жителей Донбасса их не интересовала».
В параграфе про присоединение Крыма говорится, что мир на полуострове спасли «вежливые люди», а в части про судьбу Донбасса — что там произошло народное восстание, в котором российские военные никак не участвовали.
Авторы учебника пишут, что после прихода Джо Байдена в Белый Дом противостояние между Россией и Западом обострилось, обстрелы Донбасса участились, а минские соглашения не выполнялись. На предложение Москвы к США и НАТО подписать новое соглашение, «Запад ответил отказом в издевательской форме», говорится в пособии.
Там также утверждается, что Киев стремился обзавестись ядерным оружием, вступить в НАТО и вернуть Крым. А если бы Украина, будучи членом НАТО, спровоцировала конфликт в Крыму и на Донбассе, Россия бы оказалась в состоянии войны со всем альянсом, что могло стать «концом цивилизации», поэтому у страны не было другого выбора как начать спецоперацию, сказано в главе.
«Промедление в оказании помощи Донбассу может привести к повторению трагедии июня 1941 года <…> Тогда собранные в кулак германские войска без объявления войны и в нарушение договора о ненападении обрушились на СССР. Россия просто не имела права допустить повторения тех трагических событий», — цитирует «Ведомости» учебник.
Параллели со Второй мировой выстраиваются и когда речь заходит о заморозке российских активов на Западе — эти действия «ничем не отличаются от разграбления наших музеев нацистскими оккупантами в годы Великой Отечественной», утверждают авторы.
В параграфе про Украину говорится, что там жестко преследуется инакомыслие, запрещена оппозиция, а «все русское объявлено враждебным». В украинской армии, как сообщается в параграфе, распространена символика СС и лозунги с призывами убивать русских.
Спецоперация, по мнению авторов учебника, «сплотила наше общество», что выражается в подарках для военных, помощи жителям присоединенных регионов и «настоящем культе гордости за бойцов СВО». Про украинских же военный в учебнике сказано, что они использовали собственных граждан как живой щит, чего не делала ранее ни одна армия на своей территории.
Авторы материала говорят, что в мире действует масштабная индустрия по производству фейков и постановочных роликов про события на Украине. Затем школьникам предлагают подумать, в чьих интересах все это публикуют «популярные блогеры».
Заканчивается глава параграфом «Россия — страна героев», где перечисляются краткие биографии участников военной операции. После идет карта РФ с присоединенными территориями, вопросы по главе и отрывки из выступлений Владимира Путина.