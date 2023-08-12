В учебнике истории для 5–9 классов пересмотрят определение «империя»

А уже в наступающем учебном году обновленные пособия получат старшеклассники. По словам Мединского, который также выступил его автором, в нем полностью переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам. Кроме этого учебный курс включит в себя раздел про период с 2014 года по сегодняшний день, включающий военную операцию на Украине.