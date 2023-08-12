В учебнике истории для 5–9 классов пересмотрят определение «империя»

Автор учебника истории для 5–9 классов Александр Чубарьян заявил, что в нем будет пересмотрено определение слова «империя». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».
«Один из очень существенных вопросов — новый подход к определению слова „империя“», — говорит научный руководитель Института всеобщей истории РАН.
По его замыслу, новый подход должен подчеркнуть различия между Российской империей и Британской, которая является «классическим образом колониализма».
«Все империи в мире — это были заморские территории. А здесь было общее пространство. Поэтому, когда они [современные страны СНГ] входили в состав России, они включались объективно в это общее экономическое пространство. Они как бы с Россией становились единым целым», — считает историк.
Новый учебник истории в классах средней школы должен появиться к 1 сентября 2024 года, говорил ранее помощник Владимира Путина Владимир Мединский.
А уже в наступающем учебном году обновленные пособия получат старшеклассники. По словам Мединского, который также выступил его автором, в нем полностью переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам. Кроме этого учебный курс включит в себя раздел про период с 2014 года по сегодняшний день, включающий военную операцию на Украине.
Хотя новые учебники еще не раздали школьникам, в них уже нашли существенную ошибку: авторы написали, что закон об иностранных агентах был принят в 2022 году, хотя в России он действует с 2013 года.