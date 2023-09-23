В Чечне раскритиковали новый учебник Мединского по истории. Тот пообещал все исправить

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов рассказал о критике нового учебника истории России для 10–11 классов со стороны представителей репрессированных в СССР народов. Один из авторов издания, экс-министр культуры Владимир Мединский, пообещал «привести в порядок» главу.
20 сентября в Российском конгрессе народов Кавказа потребовали запретить обновленный учебник. В его заявлении уточняется, что вопросы вызвал 31-й параграф пособия, где «наряду с бандеровцами, власовцами и прочими» перечисляются репрессированные народы, перед которыми «официально извинились и подписали законы о полной реабилитации».
Даудов рассказал, что связался с Мединским, и тот сказал ему, что «глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок». Изменения в параграфе должна согласовать созданная «рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы».
«Подъем» отмечает, что из поста Даудова пропал абзац, в котором говорится о поручении Рамзана Кадырова изъять тираж новых учебников из школ.
Обновленные учебники по истории поступили в российские школы с начала учебного года, в них полностью переписали раздел о 1970–2000-х годах и добавили главу о спецоперации на территории Украины. «Афиша Daily» изучила, как будет реализована стандартизация учебных программ и другие изменения, а также попросила преподавателей рассказать о своем отношении к ним.