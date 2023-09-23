В Чечне раскритиковали новый учебник Мединского по истории. Тот пообещал все исправить

Обновленные учебники по истории поступили в российские школы с начала учебного года, в них полностью переписали раздел о 1970–2000-х годах и добавили главу о спецоперации на территории Украины. «Афиша Daily» изучила, как будет реализована стандартизация учебных программ и другие изменения, а также попросила преподавателей рассказать о своем отношении к ним.