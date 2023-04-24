Учебник по истории для школьников с главами про военную операцию завершен

В России завершили создание нового учебника по отечественной истории для 11-х классов с главами о специальной военной операции на Украине. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на главу Минпросвещения Сергея Кравцова.
В частности, в учебнике приводится официальная версия причин начала боевых действий, объясняется присоединение к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также рассказывается о «небывалых санкциях» Запада и действиях подразделения «Ахмат» в боях за Мариуполь.
«Специальная военная операция (СВО) вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение», — цитирует «Коммерсант» одну из глав учебника.
Также в пособии есть ряд открытых вопросов. Например, об угрозах, «которые несли действия украинских властей», об отношениях между Россией и странами Запада в начале 2020-х годов, а также о том, почему спецоперация началась именно в феврале.
В учебнике приведен ряд заданий. В одном из них учеников просят «показать на карте территории, вошедшие в состав России в 2022 году».
«Учебник получился очень интересный», — заявил Кравцов в ходе презентации пособия.