В новом учебнике по истории РФ полностью переписали раздел, посвященный 1970–2000-м годам

В новых учебниках будут встроены QR-коды, с помощью которых можно получить доступ к различным архивам, библиотекам и фильмам государственных порталов и платформы ВГТРК «Смотрим». При этом, по словам Мединского, авторы учебника хотели добавить ссылки на фильмы «Поднятая целина», «Тихий Дон» и «Бриллиантовая рука», но не смогли, поскольку они имеют маркировку «18+». Помощник президента заявил, что авторы уже обратились в Минкультуры «с просьбой убрать эту закостенелость, поскольку не от этого наших детей надо защищать».