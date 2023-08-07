В новом учебнике по истории РФ полностью переписали раздел, посвященный 1970–2000-м годам

В Москве представили новые учебники по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, сообщает РБК.
Презентацию проводили министр просвещения Сергей Кравцов и помощник президента Владимир Мединский, который выступил соавтором учебников. Вместе с ним над созданием учебников по истории России работал ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а по всеобщей истории — научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
В учебнике по истории России для 11-х классов полностью переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам. В него также добавлен раздел про период с 2014 года по сегодняшний день, включающий военную операцию на Украине. «Я не буду скрывать, что авторы писали буквально своей рукой многое из последних, из мною перечисленного», — сказал Мединский.
Украину в учебнике называют ультранационалистическим государством, где «любое инакомыслие» жестко преследуется. Россия, по мнению авторов учебника, начала спецоперацию, чтобы прекратить боевые действия на Украине. При этом «главным бенефициаром конфликта» там называют США. «Запад завалил украинский режим деньгами и оружием», а против России ввел незаконные санкции, говорится в учебнике.
Там также дается оценка уходу западных компаний из России: «Такие уникальные времена случаются в истории нечасто. После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия поистине страна возможностей».
В параграфе «Фальсификация истории» в учебнике говорится следующее: «США и Евросоюз потратили огромные суммы на подготовку специальных образовательных программ по истории, так называемых „учебников“. Ни сил, ни средств не жалели, дабы „перезагрузить нам мозги“ (это их профессиональный термин), убедить нас в „извечной агрессивности и полонизаторской сущности“ России».
В новых учебниках будут встроены QR-коды, с помощью которых можно получить доступ к различным архивам, библиотекам и фильмам государственных порталов и платформы ВГТРК «Смотрим». При этом, по словам Мединского, авторы учебника хотели добавить ссылки на фильмы «Поднятая целина», «Тихий Дон» и «Бриллиантовая рука», но не смогли, поскольку они имеют маркировку «18+». Помощник президента заявил, что авторы уже обратились в Минкультуры «с просьбой убрать эту закостенелость, поскольку не от этого наших детей надо защищать».
Стоимость нового учебника составит 849 рублей, что на 20% меньше, чем цена учебника в предыдущей редакции.