Критики и киноведы написали коллективное письмо в поддержку фильма «Айта»

Сообщество киноведов и кинокритиков опубликовало открытое письмо, выразив в нем протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма Степана Бурнашева «Айта».
Копии письма, которые направлены в Минкульт и в Роскомнадзор, подписали 70 кинокритиков и киножурналистов. Среди них — кинодокументалистка Любовь Аркус, обозреватель журнала «Psychologies» Виктория Белопольская, Антон Долин*, главред «Искусства кино» Никита Карцев, доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Никита Смирнов и другие.
В письме критики подчеркивают, что заявление РКН о демонстрации в фильме неравенства лиц по национальному признаку не соответствует действительности.
Авторы письма уточнили, что безапелляционные отказы в выдаче прокатных удостоверений, как и отзывы ранее выданных удостоверений, «стали порочной практикой Минкульта», что противоречит 29-й статье Конституции РФ, запрещающей цензуру.
Режиссер же заявил, что не понял претензий регулятора, и отметил, что одна из проблем в фильме — огульное обвинение всего и вся, основанное на неподтвержденной информации.
Спустя три дня Министерство культуры не дало прокатное удостоверение якутской комедии «Кандидат». По информации SakhaDay, поводом стала пропаганда ЛГБТ: по мнению ведомства, персонаж Зина Иннокентия Орестова «нарушает наши традиционные скрепы».
В поддержку «Айты» и «Кандидата» выступил глава Якутии Айсен Николаев. «Успехи наших фильмов очевидны. У них очень серьезный рыночный потенциал. Нас начали не только уважать и хвалить, но и некоторые начали бояться. И стали предприниматься некоторые шаги по ограничению поля нашего кинематографа через такие надзорные действия», — сказал он.
*Антон Долин признан иноагентом.