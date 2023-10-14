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Критики и киноведы написали коллективное письмо в поддержку фильма «Айта»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:42

Сообщество киноведов и кинокритиков опубликовало открытое письмо, выразив в нем протест в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма Степана Бурнашева «Айта».

Копии письма, которые направлены в Минкульт и в Роскомнадзор, подписали 70 кинокритиков и киножурналистов. Среди них — кинодокументалистка Любовь Аркус, обозреватель журнала «Psychologies» Виктория Белопольская, Антон Долин*, главред «Искусства кино» Никита Карцев, доцент кафедры драматургии и киноведения СПбГИКиТ Никита Смирнов и другие.

В письме критики подчеркивают, что заявление РКН о демонстрации в фильме неравенства лиц по национальному признаку не соответствует действительности.

«Картина Бурнашева ни в коей мере не разжигает межнациональные противоречия, а однозначно осуждает самоуправство, чем бы оно ни было вызвано. А вот запрет произведенного в Якутии фильма, который осуществлен двумя федеральными ведомствами, точно не способствует единству народов России».
Открытое письмо киноведов и кинокритиков

Авторы письма уточнили, что безапелляционные отказы в выдаче прокатных удостоверений, как и отзывы ранее выданных удостоверений, «стали порочной практикой Минкульта», что противоречит 29-й статье Конституции РФ, запрещающей цензуру.

«Полагаем, что запрет проката возможен исключительно по решению суда, где предоставлено слово обвинителям и защитникам. В данном случае мы, вынужденно взявшие на себя функции защиты, настаиваем, чтобы фильму „Айта“ был возвращен документ, предоставляющий ему возможность публичной демонстрации для возрастной аудитории 18+».
Открытое письмо киноведов и кинокритиков

13-я по счету картина Степана Бурнашева успела стать самым кассовым якутским фильмом, но в сентябре Роскомнадзор запретил ее показ, усмотрев в ней «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

Режиссер же заявил, что не понял претензий регулятора, и отметил, что одна из проблем в фильме — огульное обвинение всего и вся, основанное на неподтвержденной информации.

Запрет «Айты» вынудил региональную газету «Якутск вечерний» выйти со словами «Роскомпозор» на первой полосе, а блогера BadComedian — оставить гневный комментарий на странице РКН и получить там бан.

Спустя три дня Министерство культуры не дало прокатное удостоверение якутской комедии «Кандидат». По информации SakhaDay, поводом стала пропаганда ЛГБТ: по мнению ведомства, персонаж Зина Иннокентия Орестова «нарушает наши традиционные скрепы».

В поддержку «Айты» и «Кандидата» выступил глава Якутии Айсен Николаев. «Успехи наших фильмов очевидны. У них очень серьезный рыночный потенциал. Нас начали не только уважать и хвалить, но и некоторые начали бояться. И стали предприниматься некоторые шаги по ограничению поля нашего кинематографа через такие надзорные действия», — сказал он.

*Антон Долин признан иноагентом.

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Степан БурнашевЛюбовь АркусНикита КарцевНикита СмирновАйсен Николаев
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