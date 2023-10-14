Критики и киноведы написали коллективное письмо в поддержку фильма «Айта»

В поддержку «Айты» и «Кандидата» выступил глава Якутии Айсен Николаев. «Успехи наших фильмов очевидны. У них очень серьезный рыночный потенциал. Нас начали не только уважать и хвалить, но и некоторые начали бояться. И стали предприниматься некоторые шаги по ограничению поля нашего кинематографа через такие надзорные действия», — сказал он.