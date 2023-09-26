Глава Якутии о запрете «Айты» и «Кандидата»: «Нас стали бояться, наше кино ограничивают»

Николаев добавил, что Якутия продолжит поддерживать местных кинематографистов: «Я разговаривал с режиссерами, сказал, чтобы не переживали. Они снимут новые фильмы. Родная республика всегда с вами. Просто здесь надо быть более сосредоточенными, понимать, где могут подловить, на каких ошибках, и не совершать их. Мы своих не бросаем, будем вас поддерживать!»