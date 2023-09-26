Глава Якутии о запрете «Айты» и «Кандидата»: «Нас стали бояться, наше кино ограничивают»

Глава Республики Саха Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с запретом картины «Айта» и отъемом прокатного удостоверения у комедии «Кандидат», его слова в эфире «Прямой линии» приводит издание SakhaDay. По мнению чиновника, снятые в регионе фильмы начали бояться и ограничивать.
«Я оба этих фильма, „Айта“ и „Кандидат“, посмотрел. Прекрасно знаю режиссеров, снявших эти картины. Они оба патриоты. Никаких фильмов про нетрадиционные ценности и национализм оба в принципе не способны снять. У них в голове этого нет», — уверен Николаев.
Продолжая речь, он отметил выход регионального кино на федеральный рынок, что кого‑то напугало и привело к давлению регулирующих органов: «Успехи наших фильмов очевидны. У них очень серьезный рыночный потенциал. Нас начали не только уважать и хвалить, но и некоторые начали бояться. И стали предприниматься некоторые шаги по ограничению поля нашего кинематографа через такие надзорные действия».
По мнению главы региона, запрет на прокат «Кандидата» из‑за мужчины в женской роли может стать опасным прецедентом: «Если запрещать фильм Димы Шадрина „Кандидат“, то надо запрещать „Джентльмены удачи“, „Здравствуйте, я ваша тетя“, „В джазе только девушки“. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно».
Николаев добавил, что Якутия продолжит поддерживать местных кинематографистов: «Я разговаривал с режиссерами, сказал, чтобы не переживали. Они снимут новые фильмы. Родная республика всегда с вами. Просто здесь надо быть более сосредоточенными, понимать, где могут подловить, на каких ошибках, и не совершать их. Мы своих не бросаем, будем вас поддерживать!»
На прошлой неделе Роскомнадзор запретил показ фильма «Айта» на российских стриминговых сервисах. В картине якутского режиссера Степана Бурнашева усмотрели «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».
Спустя три дня Министерство культуры не дало прокатное удостоверение якутской комедии «Кандидат». По информации SakhaDay, поводом стала пропаганда ЛГБТ: по мнению ведомства, персонаж Зина Иннокентия Орестова «нарушает наши традиционные скрепы».