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Глава Якутии о запрете «Айты» и «Кандидата»: «Нас стали бояться, наше кино ограничивают»

Максим Саблин
Сегодня в 17:19

Глава Республики Саха Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с запретом картины «Айта» и отъемом прокатного удостоверения у комедии «Кандидат», его слова в эфире «Прямой линии» приводит издание SakhaDay. По мнению чиновника, снятые в регионе фильмы начали бояться и ограничивать.

«Я оба этих фильма, „Айта“ и „Кандидат“, посмотрел. Прекрасно знаю режиссеров, снявших эти картины. Они оба патриоты. Никаких фильмов про нетрадиционные ценности и национализм оба в принципе не способны снять. У них в голове этого нет», — уверен Николаев.

Продолжая речь, он отметил выход регионального кино на федеральный рынок, что кого‑то напугало и привело к давлению регулирующих органов: «Успехи наших фильмов очевидны. У них очень серьезный рыночный потенциал. Нас начали не только уважать и хвалить, но и некоторые начали бояться. И стали предприниматься некоторые шаги по ограничению поля нашего кинематографа через такие надзорные действия».

По мнению главы региона, запрет на прокат «Кандидата» из‑за мужчины в женской роли может стать опасным прецедентом: «Если запрещать фильм Димы Шадрина „Кандидат“, то надо запрещать „Джентльмены удачи“, „Здравствуйте, я ваша тетя“, „В джазе только девушки“. Было бы очень смешно, если бы не было так грустно».

Николаев добавил, что Якутия продолжит поддерживать местных кинематографистов: «Я разговаривал с режиссерами, сказал, чтобы не переживали. Они снимут новые фильмы. Родная республика всегда с вами. Просто здесь надо быть более сосредоточенными, понимать, где могут подловить, на каких ошибках, и не совершать их. Мы своих не бросаем, будем вас поддерживать!»

На прошлой неделе Роскомнадзор запретил показ фильма «Айта» на российских стриминговых сервисах. В картине якутского режиссера Степана Бурнашева усмотрели «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

Запрет «Айты» вынудил региональную газету «Якутск вечерний» выйти со словами «Роскомпозор» на первой полосе, а блогера BadComedian — оставить гневный комментарий на странице РКН и получить там бан.

Спустя три дня Министерство культуры не дало прокатное удостоверение якутской комедии «Кандидат». По информации SakhaDay, поводом стала пропаганда ЛГБТ: по мнению ведомства, персонаж Зина Иннокентия Орестова «нарушает наши традиционные скрепы».

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Айсен НиколаевСтепан Бурнашев
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