Минкульт не пустил в прокат комедию «Кандидат», усмотрев пропаганду ЛГБТ в мужчине в женской одежде

«Казалось бы, зрителю во время просмотра понятно, что персонаж Кеша носит женскую одежду, парик и макияж не из прихоти. И вообще Зина-Кеша является комичным персонажем. Но в Минкульте, возможно, в этом увидели другой смысл», — пишет SakhaDay. Впрочем, издание предполагает, что «Кандидата» покажут теневым прокатом наравне с «Барби» и «Оппенгеймером».