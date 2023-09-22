Минкульт не пустил в прокат комедию «Кандидат», усмотрев пропаганду ЛГБТ в мужчине в женской одежде

Министерство культуры не дало прокатное удостоверение якутской комедии «Кандидат», следует из реестра прокатных удостоверений. Поводом стала пропаганда ЛГБТ в фильме, утверждает издание SakhaDay со ссылкой на источник, близкий к производству.
Ведомство посчитало, что один из персонажей ленты, Зина, которую играет Иннокентий Орестов, «нарушает наши традиционные скрепы», пишет медиа. Режиссер Дмитрий Шадрин не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию SakhaDay. Минкульт пока об этой информации не высказывался.
«Казалось бы, зрителю во время просмотра понятно, что персонаж Кеша носит женскую одежду, парик и макияж не из прихоти. И вообще Зина-Кеша является комичным персонажем. Но в Минкульте, возможно, в этом увидели другой смысл», — пишет SakhaDay. Впрочем, издание предполагает, что «Кандидата» покажут теневым прокатом наравне с «Барби» и «Оппенгеймером».
Зина также является героиней другой якутской комедии, «Зина & Леха: Операция „Хвост и вымя“» 2022 года. Ту картину увидели около 46 тыс. зрителей по всей России, а ее сборы оказались чуть ниже 15 млн рублей, уточняет «Бюллетень кинопрокатчика».
У «Зины & Лехи» в 2023 году ожидается сиквел «Новогодний маскарад», но прокатного удостоверения у него все еще нет. SakhaDay выражает сомнение, что оно будет получено, если персонаж в женском платье играет в ленте главную роль.
На этой неделе Роскомнадзор запретил онлайн-кинотеатрам показ якутского фильма «Айта». Несмотря на статус самого кассового фильма, снятого в республике, ведомство усмотрело в истории о противостоянии жителей якутской деревни и русского участкового проявления национализма. По этому случаю газета «Якутск вечерний» вышла со словом «Роскомпозор» на первой полосе. Возмутившегося запрету BadComedian представители регулятора заблокировали в своем паблике за негативный комментарий.