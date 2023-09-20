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Блогера BadComedian заблокировали в группе Роскомнадзора во «ВКонтакте» — за вопрос о фильме «Айта»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:19

Российского видеоблогера Евгения Баженова, известного как BadComedian, заблокировали в официальном сообществе Роскомнадзора в соцсети «ВКонтакте» после того, как он спросил о причинах запрета показа фильма «Айта» на стрим-сервисах. Об этом блогер рассказал в своем телеграм-канале.

Он прикрепил к сообщению скриншот с комментарием под одним из постов Роскомнадзора. В нем Баженов просит о возможности ознакомиться с экспертизой картины «Айта», которая недавно пропала из каталогов онлайн-кинотеатров.

«Судя по всему, человек, который вынес решение по этому фильму, профнепригодный», — написал Баженов в группе ведомства.

Ответа на это сообщение BadComedian не последовало. Вместо этого администраторы паблика Роскомнадзора внесли Баженова в черный список сообщества до вечера 27 сентября.

«Стоит ли удивляться, что данная организация не способна к диалогу, (и уж тем более) к анализу фильма, а способна лишь блокировать? Нет, не стоит. Ожидаемо. И зачем нужны такие „защитники“ тоже ясно — под бравурными словами о „защите“ банить кого захочется и получать за это зарплату. Ну окей, мало ли бесполезных профессий? Но паблик-то вам зачем?» — прокомментировал ситуацию Баженов.

Ранее BadComedian раскритиковал решение Роскомнадзора о запрете показа «Айты». Он назвал ленту Степана Бурнашева «отличным кино с достойным посылом» и «замечательным независимым фильмом».

О запрете показа картины «Айта» якутского режиссера Бурнашева стало известно 19 сентября. Тогда Роскомнадзор заявил, что нашел в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

Автор ленты отметил, что не понял претензий регулятора. По словам Бурнашева, «история как раз о том, что деление людей на своих и чужих может привести к трагедии» и потому «в любой ситуации, даже трагической» необходимо находить силы на диалог.

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Евгений БаженовСтепан Бурнашев
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