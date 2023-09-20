«Стоит ли удивляться, что данная организация не способна к диалогу, (и уж тем более) к анализу фильма, а способна лишь блокировать? Нет, не стоит. Ожидаемо. И зачем нужны такие „защитники“ тоже ясно — под бравурными словами о „защите“ банить кого захочется и получать за это зарплату. Ну окей, мало ли бесполезных профессий? Но паблик-то вам зачем?» — прокомментировал ситуацию Баженов.