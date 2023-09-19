Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» из‑за проявлений национализма

Роскомнадзор запретил показ фильма «Айта» на российских стриминговых сервисах. В картине якутского режиссера Степана Бурнашева усмотрели «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России», рассказали «Ведомости».
В ведомстве заявили, что в «Айте» «демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой».
В РКН подчеркнули, что «распространение такой информации аудиовизуальными сервисами недопустимо», в связи с чем владельцам стрим-платформ направили требования об удалении картины из каталогов.
Бурнашев заявил, что не понял претензий регулятора. По его словам, «история как раз о том, что деление людей на своих и чужих может привести к трагедии».
«Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов», — подчеркнул режиссер.
Минкульт выдал прокатное удостоверение «Айте» в феврале 2022 года. О его отзыве ничего не известно. Лента стала самой кассовой на сегодняшний день якутской киноработой, она собрала в кинопрокате 26,4 млн рублей.
Фильм, рассказывающий о поиске виновника самоубийства беременной якутской школьницы, должны были показать онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Okko, Wink, Premier. В данный момент «Айта» недоступна ни на одном из них.