Роскомнадзор запретил показ якутского фильма «Айта» из‑за проявлений национализма

«Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов», — подчеркнул режиссер.