Газета «Якутск вечерний» написала на первой полосе «Роскомпозор» из‑за запрета фильма «Айта»

Региональная газета «Якутск вечерний» выпустила первую полосу с заголовком «Роскомпозор» из‑за того, что РКН запретил показ самого кассового якутского фильма «Айта» по причине проявлений национализма.
«Все, что хотели сказать, сказали в статье. Это всего лишь наша работа», — прокомментировали в издании свое решение «Подъему».
В материале «Якутска вечернего» говорится, что Роскомнадзор запретил показ фильма из‑за «демонстрации неравенства лиц по национальному признаку». «В стране, видимо, закончились экстремисты», — подчеркнули в издании.
О запрете показа картины «Айта» якутского режиссера Бурнашева стало известно 19 сентября. Тогда РКН заявил, что нашел в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».
Автор ленты отметил, что не понял претензий регулятора. По словам Степана Бурнашева, «история как раз о том, что деление людей на своих и чужих может привести к трагедии», и потому «в любой ситуации, даже трагической», необходимо находить силы на диалог.
Постановщик выразил надежду, что блокировка — это какое‑то недоразумение, так как об успехах якутского кинематографа, в том числе «Айты», рассказывали даже президенту Владимиру Путину.
Минкульт выдал прокатное удостоверение «Айте» в феврале 2022 года. О его отзыве ничего не известно. Лента стала самой кассовой на сегодняшний день якутской киноработой: она собрала в кинопрокате 26,4 млн рублей.
Фильм, рассказывающий о поиске виновника самоубийства беременной якутской школьницы, должны были показать онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», Okko, Wink, Premier. В данный момент «Айта» недоступна ни на одном из них.