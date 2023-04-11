«Айта» стала самым кассовым якутским фильмом

«Уже когда случились рекорды по сборам за первый уик-энд, аналитики предвещали, что мы побьем и общие цифры по сборам в Якутии, но мы не ожидали, что это случится так быстро. В будние дни был небывалый рост сборов, что тоже рекорд для якутского кино. И с этим приходит понимание, что зритель готов смотреть и поддерживать рублем не только комедии, а и более серьезные жанровые картины», — рассказал режиссер.