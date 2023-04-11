«Айта» стала самым кассовым якутским фильмом

Детективный триллер «Айта» режиссера Степана Бурнашева стал самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕАИС.
За 11 дней проката лента заработала 18,1 млн рублей. «Айта» обогнала по сборам якутские комедии «Агент Мамбо» режиссера Алексея Амбросьева-младшего (16,6 млн рублей за все время проката), «Зина & Леха: Операция Хвост и вымя»» Романа Дорофеева (14,7 млн), а также обладателя главного приза «Кинотавра» — фильм «Пугало» Дмитрия Давыдова (11,6 млн).
«Уже когда случились рекорды по сборам за первый уик-энд, аналитики предвещали, что мы побьем и общие цифры по сборам в Якутии, но мы не ожидали, что это случится так быстро. В будние дни был небывалый рост сборов, что тоже рекорд для якутского кино. И с этим приходит понимание, что зритель готов смотреть и поддерживать рублем не только комедии, а и более серьезные жанровые картины», — рассказал режиссер.
«Айта» — это фильм о гибели старшеклассницы и поисках убийцы. Местные жители, наслушавшись догадок, полностью уверены в виновности полицейского Афанасия, подвозившего девушку после вечеринки с одноклассниками в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.
Это уже 13-й фильм Бурнашева. Премьера состоялась на российском фестивале авторского кино «Зимний», где картина получила сразу два приза — за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Иннокентий Луковцев).