«Грустно и абсурдно»: режиссер «Айты» прокомментировал отзыв прокатного удостоверения

Режиссер якутской драмы «Айта» Степан Бурнашев прокомментировал решение Минкульта отозвать прокатное удостоверение.
«Грустно и абсурдно», — написал он, добавив, что в фильме нет ни одного отрицательного персонажа. «Несмотря на сложившуюся ситуацию, я все еще верю в людей. Я верю, что мы умеем анализировать, думать, общаться», — сказал Бурнашев.
Режиссер предложил задуматься тем, кто на фоне информации о запрете фильма «Айта» занимается «распространением деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России». Он подчеркнул, что одна из проблем в фильме — огульное обвинение всего и вся, основанное на неподтвержденной информации.
«Накануне я столкнулся с этим — вброс в телеграм-каналах лживой информации про параллели сюжета фильма с событиями 2018 года. Естественно, это не так. И мне интересно, зачем люди осознанно разжигают межнациональную рознь, апеллируя этим?» — сказал Бурнашев.
Режиссер подытожил, что «не будет плакаться в подушку» и заканчивать с кино. По его мнению, в жизни бывают и более значимые трагедии и потери. «Я и дальше буду снимать кино, творить у себя в стране. Я здесь живу, здесь растут мои дети, это мой дом», — сказал он.
«Айта» — это фильм о гибели старшеклассницы и поисках убийцы. Местные жители, наслушавшись догадок, полностью уверены в виновности полицейского Афанасия, подвозившего девушку после вечеринки с одноклассниками в тот вечер. Вооруженная толпа требует расправы, но следователь намерен докопаться до правды быстрее, чем состоится суровый самосуд.
13-я по счету картина Бурнашева успела стать самым кассовым якутским фильмом, но в сентябре Роскомнадзор запретил ее показ, усмотрев в ней «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». Режиссер же заявил, что не понял претензий регулятора, и отметил, что эта «история как раз о том, что деление людей на своих и чужих может привести к трагедии».