«Грустно и абсурдно»: режиссер «Айты» прокомментировал отзыв прокатного удостоверения

Режиссер подытожил, что «не будет плакаться в подушку» и заканчивать с кино. По его мнению, в жизни бывают и более значимые трагедии и потери. «Я и дальше буду снимать кино, творить у себя в стране. Я здесь живу, здесь растут мои дети, это мой дом», — сказал он.