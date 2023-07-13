В сети появился новый пятиминутный трейлер «Оппенгеймера»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый пятиминутный трейлер фильма «Оппенгеймер», посвященного одному из создателей атомной бомбы, физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру.
Ролик с подзаголовком «Первый взгляд» демонстрирует, как в преддверии холодной войны создавалась секретная лаборатория по разработке сверхмощного оружия, а также приоткрывает правду, в каких условиях работал Оппенгеймер.
Трейлер показывает, что Нолан снял фильм одновременно в монохромном исполнении, и в цвете. В центре его сюжета оказались отношения Оппенгеймера с женой и оценка ученым смертоносности его творения.
«Все японцы бы сдались, если бы они знали, что их ждет», — заявляет один из героев в разговоре с Оппенгеймером в финале видео. Главный герой не отвечает на эту фразе, молча разворачивается и уходит, опустив глаза.
Роль Оппенгеймера в ленте исполнил Киллиан Мерфи. Помимо него, в актерский состав фильма вошли Эмили Блант, Мэтт Дейсон и Роберт Дауни-младший, а также Флоренс Пью и Рами Малек.