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В сети появился новый пятиминутный трейлер «Оппенгеймера»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:37

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали новый пятиминутный трейлер фильма «Оппенгеймер», посвященного одному из создателей атомной бомбы, физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру.

Ролик с подзаголовком «Первый взгляд» демонстрирует, как в преддверии холодной войны создавалась секретная лаборатория по разработке сверхмощного оружия, а также приоткрывает правду, в каких условиях работал Оппенгеймер.

Трейлер показывает, что Нолан снял фильм одновременно в монохромном исполнении, и в цвете. В центре его сюжета оказались отношения Оппенгеймера с женой и оценка ученым смертоносности его творения.

«Все японцы бы сдались, если бы они знали, что их ждет», — заявляет один из героев в разговоре с Оппенгеймером в финале видео. Главный герой не отвечает на эту фразе, молча разворачивается и уходит, опустив глаза.

Роль Оппенгеймера в ленте исполнил Киллиан Мерфи. Помимо него, в актерский состав фильма вошли Эмили Блант, Мэтт Дейсон и Роберт Дауни-младший, а также Флоренс Пью и Рами Малек.

«Оппенгеймер» может стать самым длинным произведением Кристофера Нолана. Его продолжительность, согласно информации СМИ, составит около трех часов, а сюжет охватит сразу 45 лет.

Нолан заявил, что в его новом фильме нет ни одного кадра с использованием компьютерной графики. Критики, которые первыми посмотрели картину, назвали ее дерзким и «впечатляющим достижением».

Режиссер признался, что расстроен релизом «Оппенгеймера» в один день с другим потенциальным кинохитом — «Барби». Одновременная премьера мрачной драмы Нолана и жизнерадостной комедии Греты Гервиг вызвала массу шуток в соцсетях.

Подробности по теме
В сети раньше времени появился второй трейлер «Оппенгеймера»
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