Кристофер Нолан: в «Оппенгеймере» нет ни одного кадра компьютерной графики

Цитата позволяет понять, что создатель «Оппенгеймера» не стал обращаться к цифровым эффектам даже для съемок испытания ядерной бомбы. В интервью Total Film в декабре 2022 года Нолан рассказывал, что снять эпизод с испытанием «Тринити» — первым искусственным ядерным взрывом в истории в пустыне Нью-Мексико в 1945 году — было сложнейшей задачей для съемочной группы, ведь они решили воссоздать его образ только практическими способами.