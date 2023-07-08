Кристофер Нолан: в «Оппенгеймере» нет ни одного кадра компьютерной графики

Режиссер Кристофер Нолан утверждает, что в его предстоящем фильме «Оппенгеймер» нет ни одного кадра с использованием компьютерной графики. Такое заявление он сделал в разговоре с главным редактором Collider.
Издание не приводит фразу целиком или других реплик режиссера. Он лишь сказал, что в картине будет «ноль» CGI.
Цитата позволяет понять, что создатель «Оппенгеймера» не стал обращаться к цифровым эффектам даже для съемок испытания ядерной бомбы. В интервью Total Film в декабре 2022 года Нолан рассказывал, что снять эпизод с испытанием «Тринити» — первым искусственным ядерным взрывом в истории в пустыне Нью-Мексико в 1945 году — было сложнейшей задачей для съемочной группы, ведь они решили воссоздать его образ только практическими способами.
Режиссер известен стремлением обходиться без использования графики. Например, в своем последнем фильме «Довод» (2020) он разбил настоящий аэроплан. А для сегмента с Мэттью МакКонахи внутри тессеракта в «Интерстелларе» были построены специальные декорации.
В амбициозном байопике об американском физике Дж.Роберте Оппенгеймере главную роль сыграет ирландский актер Киллиан Мерфи. Оппенгеймер известен как отец атомной бомбы.
В фильме «Оппенгеймер» также снялись Мэтт Деймон в роли генерал-лейтенанта Лесли Ричарда Гровса-младшего, Эмили Блант в роли Кэтрин Оппенгеймер, Роберт Дауни-младший в роли Льюиса Штрауса, Флоренс Пью в роли психиатра Джин Тэтлок, Бенни Сафди в роли физика-теоретика Эдварда Теллера, Майкл Ангарано в роли Роберта Сербера и Джош Хартнетт в роли новаторского американского ученого-ядерщика Эрнеста Лоуренса.