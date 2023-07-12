«В нем нет несексуальных сцен» : в сети появились первые реакции на «Оппенгеймер» Нолана

Universal Pictures представила байопик Кристофера Нолана об отце атомной бомбы «Оппенгеймер» на мировой премьере в Париже, сообщает Variety. В первых реакциях на почти трехчасовую драму критики называют ее «дерзкой» и «впечатляющим достижением» для режиссера .
Кинокритик Кеннет Туран в материале для газеты The Los Angeles Times пишет, что «Оппенгеймер» стал «возможно, самой впечатляющей работой Нолана, поскольку в ней сочетается его признанное визуальное мастерство с одним из самых глубоких исследований героям в американском кино последних лет».
«Оппенгеймер ошеломил меня: исследование характера в самом большом масштабе, с великолепным исполнением Киллианом Мерфи главной роли. Эпическая историческая драма, но с явной нолановской чуткостью: напряжение, структура, ощущение масштаба, поразительное звуковое оформление, замечательные визуальные эффекты. Вау», —делится впечатлениями заместитель редактора журнала Total Film Мэтт Мейтум.
«Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» — это действительно впечатляющее достижение: правдивая, лаконичная экранизация, изобретательный сюжет и тонкая игра Киллиана Мерфи, Эмили Блант, Роберта Дауни-младшего, Мэтта Дэймона и многих, многих других актеров — некоторые из них задействованы лишь в одной сцене», — пишет кинокритик Associated Press Линдси Барр
«Трудно говорить о чем‑то настолько важном всего лишь в твите, но «Оппенгеймер» — это действительно серьезная, философская, взрослая драма, не менее напряженная и захватывающая, чем «Дюнкерк». А главный момент — тот самый момент — просто заставляет смотреть с открытым ртом», — добавляет она.
«Много лет назад я увидела начальный кадр фильма «Темный рыцарь» в IMAX и не поняла, как это сделано технически, но меня пробрало. Теперь мне очень повезло увидеть «Оппенгеймера» в IMAX. Такое бывает раз в жизни», — заканчивается ее пост.
»«Оппенгеймер» захватил меня: это плотный, разговорный, напряженный фильм частично о бомбе, в основном о том, что мы обречены.Мерфи хорош, но вторые роли просто невероятны: Дэймон, Дауни-младший и Эренрайх даже привносят гэги. Дерзкий, изобретательный, сложный фильм, способный растрогать своего зрителя», — обещает автор The Sunday Times Джонатан Дин.
«Минусы? Плохо прописаны женские роли — Эмили Блант лишь однажды выходит из своей напряженной роли матери. Но этот фильм вошел в тройку лучших фильмов Нолана, наряду с «Мементо» и «Престижем», — заключает он.
«Это… невероятно. Слово, которое постоянно приходит на ум, — «устрашающий». Непрерывный темп, безумная детализация, сложная историческая драма, которая все нарастает и нарастает, пока Нолан не обрушивает молот самым удивительным, сокрушительным образом», — передает критик Vulture Бильге Эбири.
»«Оппенгеймер» ошеломляет во всех смыслах этого слова. Возможно, это прозвучит дико, если сказать такое о фильме Криса Нолана, который не является ни «Началом», ни «Дюнкерком», ни даже «Доводом», но это, возможно, его самая формально смелая работа на сегодняшний день. Остроумный сценарий, безупречное звуковое оформление, а Киллиан Мерфи — это мощь», — уверен автор портала Slash Film Джереми Маттай.
«Это становится до смешного нелепым, когда Нолан просто не прекращает впускать в кадр всё новых и новых топовых актеров каждые 15 минут. Но из них всех Роберт Дауни-мл. уделывает всех, как в «Зодиаке». И я не шучу насчет звука, он в одиночку оправдывает просмотр фильма в кинотеатре», — продолжает он.
«Я бы сказал, что это самый мрачный, самый темный фильм Нолана (не могу поверить, что кто‑то всерьез думал, что в «Оппенгеймере» Нолан будет оправдывать бомбу, лол), но почему‑то он также самый веселый и остроумный? В любом случае, это так захватывающе — видеть, как режиссер все еще учится новым трюкам на ходу», — говорит Маттай.