«В нем нет несексуальных сцен» : в сети появились первые реакции на «Оппенгеймер» Нолана

«Это становится до смешного нелепым, когда Нолан просто не прекращает впускать в кадр всё новых и новых топовых актеров каждые 15 минут. Но из них всех Роберт Дауни-мл. уделывает всех, как в «Зодиаке». И я не шучу насчет звука, он в одиночку оправдывает просмотр фильма в кинотеатре», — продолжает он.