«Оппенгеймер» расскажет об «отце атомной бомбы» «от начала и до конца»

Действия фильма «Оппенгеймер» об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере охватят 45 лет, рассказала изданию The Film Stage дизайнер костюмов Эллен Мирожник. Ранее она работала со Стивеном Содербергом, Полом Верховеном, Стивеном Спилбергом и другими режиссерами, а недавно — впервые с Кристофером Ноланом.
По ее словам, историю Оппенгеймера, и в особенности ту часть, где ученый работал в лаборатории Лос-Аламос над разработкой первых образцов ядерного оружия, расскажут «от начала и до конца». Оппенгеймер родился в 1904 году в Нью-Йорке и умер в 1967 году в возрасте 62 лет от рака горла.
Мирожник также поделилась впечатлениями от работы с Ноланом: «Крис требует от вас отдачи на максимально высоком уровне. Вы должны понять его видение, быть в состоянии полностью включиться в его видение, и это касается каждого предмета одежды. Он знает каждый предмет одежды еще до того, как появится на съемочной площадке, до того, как актер начнет играть. Он инициатор всего чувства. Он инициатор всего, и видит картину до того, как она попадет на пленку».