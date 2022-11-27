«Оппенгеймер» расскажет об «отце атомной бомбы» «от начала и до конца»

Мирожник также поделилась впечатлениями от работы с Ноланом: «Крис требует от вас отдачи на максимально высоком уровне. Вы должны понять его видение, быть в состоянии полностью включиться в его видение, и это касается каждого предмета одежды. Он знает каждый предмет одежды еще до того, как появится на съемочной площадке, до того, как актер начнет играть. Он инициатор всего чувства. Он инициатор всего, и видит картину до того, как она попадет на пленку».