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В сети раньше времени появился второй трейлер «Оппенгеймера»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:51

В сеть раньше времени выложили второй трейлер фильма «Оппенгеймер» об американском физике-теоретике Роберте Оппенгеймере. Видео в хорошем качестве длится три минуты.

В этом трейлере можно увидеть в образах Мэтта Дэймона, Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малека и Роберта Дауни-младшего. В самом начале ролика главный герой в исполнении Киллиана Мерфи предупреждает, что бомба может попасть в руки нацистов.

Первый трейлер «Оппенгеймера» Кристофера Нолана вышел вышел в декабре 2022 года.

Ранее появлялась информация, что «Оппенгеймер» может длиться около трех часов, а сюжет охватит сразу 45 лет.

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Роберт Дауни-младшийМэтт ДэймонЭмили БлантРами МалекКристофер Нолан
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