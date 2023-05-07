В сети раньше времени появился второй трейлер «Оппенгеймера»

В этом трейлере можно увидеть в образах Мэтта Дэймона, Эмили Блант, Флоренс Пью, Рами Малека и Роберта Дауни-младшего. В самом начале ролика главный герой в исполнении Киллиана Мерфи предупреждает, что бомба может попасть в руки нацистов.