СМИ: Кристофер Нолан недоволен релизом «Оппенгеймера» в один день с «Барби»

Кристофер Нолан расстроен тем, что «Оппенгеймер» выходит в один день с «Барби», рассказали четыре источника изданию Insider.
Журналист издания обратил внимание на то, что фильмы режиссера обычно появляются в прокате в середине июля. Так случилось с «Темным рыцарем» и третьим фильмом о Бэтмене, «Началом» и «Дюнкерком». Исключениями были только «Довод» и «Интерстеллар».
Источники медиа подтвердили догадку: в индустрии третью неделю июля называют выходными Нолана. О выпуске «Оппенгеймера» в прокат в 2023 году было также известно заранее. Поэтому решение Warner Bros. поставить на эту дату свой фильм «Барби» вызвало разочарование постановщика, говорят собеседники.
Более того, как говорится в материале, владельцы кинотеатров даже пытались убедить компанию перенести релиз фильма с Марго Робби, но студия отказалась от этого. Выход двух блокбастеров в один день может привести к снижению кассовых сборов для обеих картин, поэтому обычно прокатчики стараются создать между ними окно.
С 2010 года Нолан работал только с Warner Bros., и «Оппенгеймер» стал его первой картиной для Universal Pictures за это долгое время. С «Уорнерами» постановщик расстался со скандалом, когда компания решила выпустить все свои фильмы 2021 года на собственном стриминге Max. Нолан тогда сказал, что лучшие постановщики и актеры индустрии собирались поработать с великой киностудией, а оказались создателями контента для худшего стримингового сервиса.
Журналист в разговоре с режиссером предположил, что Warner Bros. выпустила «Барби», чтобы насолить ему. Нолан отказался отвечать на это и сказал: «Поклонники кинотеатров давно мечтали о конкурентном рынке с большим количеством разных фильмов. Сейчас именно такая ситуация, и те из нас, кому небезразлично кино, очень рады этому».
Впрочем, издание Variety сообщало, что киностудия по-прежнему хочет вновь поработать с постановщиком. К тому же, по информации Insider, у Нолана и его жены Эммы Томас даже есть там собственный офис.
«Некоторые источники говорят, что решение о возвращении будет связано не столько с результатами „Барби“ и „Оппенгеймера“, сколько с тем уважением, которое Нолан и Томас испытывают к Майклу Де Луке и Пэм Эдби (главам Warner Bros. — Прим. ред.). Но глава Universal Донна Лэнгли тоже не собирается отдавать Нолана без боя», — добавляет автор Insider.