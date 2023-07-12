СМИ: Кристофер Нолан недоволен релизом «Оппенгеймера» в один день с «Барби»

С 2010 года Нолан работал только с Warner Bros., и «Оппенгеймер» стал его первой картиной для Universal Pictures за это долгое время. С «Уорнерами» постановщик расстался со скандалом, когда компания решила выпустить все свои фильмы 2021 года на собственном стриминге Max. Нолан тогда сказал, что лучшие постановщики и актеры индустрии собирались поработать с великой киностудией, а оказались создателями контента для худшего стримингового сервиса.