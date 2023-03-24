Хронометраж «Оппенгеймера» может составить около 3 часов. Это будет самый длинный фильм Нолана

По словам журналиста, окончательного монтажа «Оппенгеймера» еще нет, и если его не будет, то фильм будет длиться около 3 часов. В таком случае биографическая драма окажется длиннее «Интерстеллара» (2 часа 49 минут). Еще в январе в сообществе IMAX ходили слухи, что «Оппенгеймер» будет длиннее, чем «Интерстеллар».