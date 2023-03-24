Хронометраж «Оппенгеймера» может составить около 3 часов. Это будет самый длинный фильм Нолана

Следующий фильм Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли может растянуться на 3 часа. Об этом рассказал бывший редактор The Hollywood Reporter Мэттью Беллони на своем собственном сайте Puck News.
По словам журналиста, окончательного монтажа «Оппенгеймера» еще нет, и если его не будет, то фильм будет длиться около 3 часов. В таком случае биографическая драма окажется длиннее «Интерстеллара» (2 часа 49 минут). Еще в январе в сообществе IMAX ходили слухи, что «Оппенгеймер» будет длиннее, чем «Интерстеллар».
Ранее художник по костюмам Эллен Мирожник подтвердила, что «Оппенгеймер» охватит 45 лет. Беллони предположил, что Нолан взял период от пребывания Роберта Оппенгеймера в Кембридже (1953 год) до его смерти в 1967-м.
Киллиан Мерфи сыграет американского физика-теоретика, которого называют отцом атомной бомбы. В фильме также появятся Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-мл. и Мэтт Деймон.