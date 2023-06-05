«Оппенгеймер» vs «Барби»: зрители сравнивают фильмы, которые выйдут в один день

В сети иронизируют, что для похода в кинотеатр на эти премьеры понадобятся два разных наряда, кардинально отличающиеся друг от друга по настроению. И сравнивают эти фильмы со стоящими по соседству черным и ярким розово-фиолетовым домами из популярного мема. Также пользователи твиттера считают, что «противостояние „Барби“ и „Оппенгеймера“ будут помнить десятилетиями». В качестве аналогичного примера приводят мюзикл «Мамма Миа!» и супергеройский боевик «Темный рыцарь», которые тоже выходили в один день — 18 июля 2008 года и потом всерьез конкурировали между собой.