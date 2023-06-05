«Оппенгеймер» vs «Барби»: зрители сравнивают фильмы, которые выйдут в один день

На 21 июля в кинотеатрах намечен выход сразу двух крупных премьер, давно ожидаемых зрителями: «Оппенгеймера» и «Барби». Первый фильм посвящен американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, одному из создателей атомной бомбы, — его сыграл Киллиан Мерфи. Картина Кристофера Нолана будет длиться больше трех часов — это будет самая длинная работа в карьере режиссера. Романтическая комедия Греты Гервиг с Марго Робби и Райан Гослингом в главных ролях строится вокруг жителей Барби-Лэнда и их приключений как в волшебном кукольном мире, так и за его границами.
Зрители удивляются, что два настолько разных фильма выходят на экраны в один день, и пытаются определиться, что будут смотреть в первую очередь.
«Выхожу после „Оппенгеймера“ и переодеваюсь, чтобы пойти на „Барби“»
«Два билета на оба фильма, пожалуйста, и спасибо»
«Противостояние „Барби“ и „Оппенгеймера“ будут помнить десятилетиями»
«Иду смотреть оба»
«Премьера „Барби“ и „Оппенгеймера“ состоится в один и тот же день в июле» (Подписи на картинке: «Собираюсь смотреть „Барби“» и «Собираюсь смотреть „Оппенгеймера“»)
В сети иронизируют, что для похода в кинотеатр на эти премьеры понадобятся два разных наряда, кардинально отличающиеся друг от друга по настроению. И сравнивают эти фильмы со стоящими по соседству черным и ярким розово-фиолетовым домами из популярного мема. Также пользователи твиттера считают, что «противостояние „Барби“ и „Оппенгеймера“ будут помнить десятилетиями». В качестве аналогичного примера приводят мюзикл «Мамма Миа!» и супергеройский боевик «Темный рыцарь», которые тоже выходили в один день — 18 июля 2008 года и потом всерьез конкурировали между собой.