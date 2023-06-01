Вопросы по передаче Софьи Сапеги в Россию будет решать суд в Смоленске

Пресненский суд Москвы направил вопрос о передаче в Россию осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги в Промышленный районный суд Смоленска. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.
Решение по делу Сапеги будут принимать в Смоленске, потому что именно там было последнее место регистрации девушки в России.
Промышленному суду предстоит определить порядок отбывания наказания, который был назначен в Беларуси, в соответствии с российским законодательством.
Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов Nexta (позднее признанных в Беларуси террористическими организациями).
Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. В мае 2022-го Гродненский областной суд в Беларуси приговорил ее к шести годам лишения свободы.
Протасевича тогда же приговорили к восьми годам колонии за заговор с целью захвата власти, однако экс-главреду Nexta удалось добиться помилования в Беларуси. Сапега также неоднократно просила президента республики Александра Лукашенко о помиловании, но ей отказали.
«Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — сказал белорусский президент.
2 апреля 2023 года стало известно, что Сапегу переведут отбывать наказание из Беларуси в Россию. Ходатайство о переводе девушки подали в Минюст России мать Софьи и ее биологический отец. Белорусская сторона была не против ее возвращения на родину.