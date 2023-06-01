Вопросы по передаче Софьи Сапеги в Россию будет решать суд в Смоленске

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов Nexta (позднее признанных в Беларуси террористическими организациями).