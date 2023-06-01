Реклама
Новости

Вопросы по передаче Софьи Сапеги в Россию будет решать суд в Смоленске

Виктория Шанина
Сегодня в 14:52

Пресненский суд Москвы направил вопрос о передаче в Россию осужденной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги в Промышленный районный суд Смоленска. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.

Решение по делу Сапеги будут принимать в Смоленске, потому что именно там было последнее место регистрации девушки в России.

Промышленному суду предстоит определить порядок отбывания наказания, который был назначен в Беларуси, в соответствии с российским законодательством.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов Nexta (позднее признанных в Беларуси террористическими организациями).

Сапегу обвиняли в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. В мае 2022-го Гродненский областной суд в Беларуси приговорил ее к шести годам лишения свободы.

Протасевича тогда же приговорили к восьми годам колонии за заговор с целью захвата власти, однако экс-главреду Nexta удалось добиться помилования в Беларуси. Сапега также неоднократно просила президента республики Александра Лукашенко о помиловании, но ей отказали.

«Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — сказал белорусский президент.

2 апреля 2023 года стало известно, что Сапегу переведут отбывать наказание из Беларуси в Россию. Ходатайство о переводе девушки подали в Минюст России мать Софьи и ее биологический отец. Белорусская сторона была не против ее возвращения на родину.

расскажите друзьям
теги
Минюст России
люди
Александр ЛукашенкоРоман Протасевич
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»