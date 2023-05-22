3 мая суд в Беларуси приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Его и других фигурантов дела, в том числе основателя Nexta Степана Путило и бывшего редактора телеграм-канала Яна Рудика, обвинили в том, что в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, «исполняли общий план заговора» с целью захвата власти в Белоруссии неконституционным путем.