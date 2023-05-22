В Беларуси помилован экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич, приговоренный к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. Об этом сам Протасевич рассказал журналистам, передает «Белта».
«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — цитирует его слова агентство.
3 мая суд в Беларуси приговорил Протасевича к восьми годам колонии. Его и других фигурантов дела, в том числе основателя Nexta Степана Путило и бывшего редактора телеграм-канала Яна Рудика, обвинили в том, что в разное время с 2020 года, находясь преимущественно в Польше, «исполняли общий план заговора» с целью захвата власти в Белоруссии неконституционным путем.
После президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года Nexta стала рупором протеста: она освещала массовые акции и координировала их. Nexta Live на некоторое время стал самым читаемым русскоязычным новостным телеграм-каналом, за несколько дней увеличив аудиторию с 300 тыс. до более миллиона человек.
Протасевич вел телеграм-канал из‑за границы, но был пойман белорусскими силовиками после вынужденной посадки в Минске самолета, на котором он летел в Вильнюс. Борт внепланово приземлился в белорусской столице после сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Сотрудники спецслужбы зашли в самолет и задержали Протасевича и его девушку Софью Сапегу, которая летела с ним.
После задержания Протасевич начал активно сотрудничать с белорусскими властями. Он называл бывших коллег «заговорщиками», готовившими силовой захват власти, и обвинял в «минировании» самолета, на котором он летел, сотрудников штаба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской.
Также Протасевич заверял, что прекрасно себя чувствует, и называл «слухами и домыслами» информацию о его избиении белорусскими силовиками. О своем сотрудничестве со следственными органами он говорил, что пошел на этот шаг самостоятельно.
Девушку Протасевича, россиянку Софью Сапегу, в мае 2022 года в Беларуси приговорили к шести годам лишения свободы. В апреле 2023-го адвокат девушки заявил, что вскоре его подзащитную переведут отбывать оставшийся срок в Россию. Александр Лукашенко ранее отказал ей в помиловании.