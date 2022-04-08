Верховный суд Беларуси признал телеграм-каналы Nexta террористической организацией

Верховный суд Беларуси по заявлению Генерального прокурора страны признал телеграм-каналы Nexta, Nexta Live и Luxta террористической организацией. Об этом говорится в телеграм-канале Генпрокуратуры.

По мнению ведомства, с середины 2020 года Nexta пропагандировала экстремистскую и террористическую деятельность, объединяла «радикально настроенных граждан» и обучала изготовлению взрывчатых устройств, оружия, а также «тактике оказания сопротивления правоохранителям».

«В результате на территории страны были совершены акты терроризма и иные преступления экстремистской направленности, имели место массовые беспорядки», — заявили в прокуратуре.

Там отметили, что «любое участие в террористической организации повлечет наступление уголовной ответственности». Что именно будет считаться таковым, не уточняется.