Экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к 8 годам тюрьмы

Яна Рудика (экс-редактора) и Степана Путило (основателя телеграм-канала) заочно приговорили к 19 и 20 годам колонии соответственно. По данным следствия, они в разное время с 2020 года, находясь в Польше, «исполняли общий план заговора с целью захвата власти в Беларуси неконституционным путем».