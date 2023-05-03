Экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича приговорили к 8 годам тюрьмы

В Беларуси суд приговорил экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича к 8 годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти. Об этом сообщает «БелТА».
Яна Рудика (экс-редактора) и Степана Путило (основателя телеграм-канала) заочно приговорили к 19 и 20 годам колонии соответственно. По данным следствия, они в разное время с 2020 года, находясь в Польше, «исполняли общий план заговора с целью захвата власти в Беларуси неконституционным путем».
23 мая 2021 года самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. В небе над республикой его сопровождал истребитель белорусских Вооруженных сил.
На борту находился белорусский оппозиционер, экс-главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Его и его девушку, гражданку России Софью Сапегу, задержали.
В Беларуси Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды к представителям власти. КГБ включил его в список лиц, причастных к терроризму, что грозит ему длительным тюремным заключением.