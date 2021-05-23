В Минске задержали бывшего главреда Nexta Романа Протасевича

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, пишет Onliner. По информации телеграм-канала Nextа, на борту находился бывший главред издания Роман Протасевич.

Телеканал «Дождь» пишет, что причиной посадки стало сообщение о минировании, после которого пилоты подали сигнал бедствия и поменяли курс. Самолет проверили, а пассажиров отправили на досмотр. В результате проверки документов Протасевич был задержан. Перед вылетом он сообщил о повышенном внимании подозрительных лиц к его персоне.

Информацию подтвердила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, Протасевичу может грозить смертная казнь, ведь в ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес Протасевича, вместе другим создателем Nextа Степаном Путило, в список террористов.

Месяцем ранее телеграм-канал Nexta Live и его логотип признали в Беларуси экстремистскими. В МВД это объяснили тем, что в канале появляется контент, направленный на организацию массовых беспорядков. Проект сменил название на «Нехта Live».

В ноябре белорусский СК завел против Путило и Протасевича уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Генпрокуратура Беларуси потребовала у Польши арестовать основателей Nexta и передать их белорусским правоохранительным органам.