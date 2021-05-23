перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Москвы выделили более 43 млн рублей на продвижение депстроя в СМИ и у блогеров 15:45
В Минске задержали бывшего главреда Nexta Романа Протасевича 15:20
davebautista/Instagram У «Армии мертвецов» выйдут сразу два приквела — фильм и аниме-сериал. Это будет франшиза
У «Армии мертвецов» выйдут сразу два приквела — фильм и аниме-сериал. Это будет франшиза 14:53
Илон Маск поддержал криптовалюту в битве с настоящими деньгами 14:17
Аня Тейлор-Джой снится по ночам в неоновом тизере «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта 13:41
Virgin Galactiс успешно протестировала космический корабль для туристов 13:18
Кевин Спейси впервые снимется в фильме после обвинений в домогательствах 12:51
cromaconceptovisual/Pixabay В России за сутки выявили 8951 случай коронавируса
В России за сутки выявили 8951 случай коронавируса 11:30
Больше 6 тысяч жителей Конго бежали в соседнюю Руанду из‑за извержения вулкана 11:03
Более 20 участников марафона в Китае погибли из‑за ухудшения погоды и резкого похолодания 10:13
ФНС выпустит учебник по налогам для старшеклассников 9:29
Письмо Эйнштейна с формулой E=mc² продали на аукционе за 1,2 млн долларов 9:05
Eurovision Song Contest/YouTube Победителем «Евровидения-2021» стала рок-группа из Италии. Манижа заняла 9-е место
Победителем «Евровидения-2021» стала рок-группа из Италии. Манижа заняла 9-е место 8:20
Фотопроект Манижи, в котором участницы ее выступления отвечают на вопрос, кто такая русская женщина Вчера в 20:29
Том Йорк и Джонни Гринвуд основали новую группу The Smile. Она дебютирует на фестивале «Гластонбери» Вчера в 19:07
Законопроект о казни для педофилов, техно-альбом Дельфина и другие новости дня Вчера в 18:36 Дайджест
Полиция сорвала съезд независимых мундепов в Великом Новгороде. Юлию Галямину задержали Вчера в 17:14
Поправки к законопроекту о недопуске «экстремистов» к выборам не отменяют его обратную силу Вчера в 16:45
Верный друг ЛЕНИНОГОРСК/«ВКонтакте» В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге
В Татарстане мужчина спас соседского кота, застрявшего в окне этажом выше. Очевидцы в восторге Вчера в 15:46
В московском метро запустили поезд с граффити. Его дальнейшую судьбу решат на голосовании Вчера в 15:04
Отключить рекламу

В Минске задержали бывшего главреда Nexta Романа Протасевича

Виктория Шанина
Сегодня в 15:20

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска, пишет Onliner. По информации телеграм-канала Nextа, на борту находился бывший главред издания Роман Протасевич.

Телеканал «Дождь» пишет, что причиной посадки стало сообщение о минировании, после которого пилоты подали сигнал бедствия и поменяли курс. Самолет проверили, а пассажиров отправили на досмотр. В результате проверки документов Протасевич был задержан. Перед вылетом он сообщил о повышенном внимании подозрительных лиц к его персоне.

Информацию подтвердила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. По ее словам, Протасевичу может грозить смертная казнь, ведь в ноябре 2020 года КГБ Беларуси внес Протасевича, вместе другим создателем Nextа Степаном Путило, в список террористов.

Месяцем ранее телеграм-канал Nexta Live и его логотип признали в Беларуси экстремистскими. В МВД это объяснили тем, что в канале появляется контент, направленный на организацию массовых беспорядков. Проект сменил название на «Нехта Live».

В ноябре белорусский СК завел против Путило и Протасевича уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков и организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Генпрокуратура Беларуси потребовала у Польши арестовать основателей Nexta и передать их белорусским правоохранительным органам.

События недели на afisha.ru
триллер
Форсаж-9
Семья Торрето снова в опасности
поп
«Мумий Тролль»
Группа, радикально обновившая рок на русском
мультфильм
Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный»
Полнометражка популярного аниме про маленьких борцов с нечистью
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
мультфильм
Кролик Питер-2
Кролик Питер отправляется в большой город
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
КГБ РБ
МВД
Люди
Роман Протасевич
Степан Путило
Светлана Тихановская
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить