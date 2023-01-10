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Софье Сапеге отказали в помиловании в Беларуси

Семён Гудошников
Сегодня в 18:39
Обновлено в 19:33:

Адвокат Софьи Сапеги заявил, что в ближайшее время будет подан запрос на передачу его подзащитной из Беларуси в Россию.

Александр Лукашенко отказал в помиловании осужденной в Беларуси россиянке Софье Сапеге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее отчима Сергея Дудича.

«Сегодня мы получили письмо от Софьи, в котором она сообщила, что 2–3 января ее уведомили об отказе в помиловании», — отметил он. Дудич добавил, что пока непонятно, какие действия они могут предпринять дальше.

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов Nexta (позднее признанных в Беларуси террористическими организациями).

В мае 2022-го Гродненский областной суд в Беларуси приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее обвиняли в разжигании социальной вражды и незаконном сборе персональных данных. По версии следствия, Сапега вместе с другими людьми, включая иностранцев, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.

В декабре 2021-го и июне 2022-го Сапега просила Лукашенко о помиловании. Лукашенко говорил, что считает возможным передать Сапегу в Россию. «Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — отмечал он.

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