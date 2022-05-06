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Россиянку Софью Сапегу приговорили в Беларуси к 6 годам лишения свободы

Виктория Шанина
Сегодня в 11:40

Гродненский областной суд приговорил россиянку Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Ее обвинили по семи статьям уголовного кодекса Беларуси, пишет РИА «Новости».

Судебный процесс над девушкой начался 28 марта в Гродно в открытом режиме. Позже, по по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, так как в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и «информационная продукция», признанная экстремистской. Резолютивная часть решения суда была озвучена открыто.

В числе статьей, по которым Софье Сапеге было предъявлено обвинение, — разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных. По данным следствия, обвиняемая вместе с другими людьми, включая иностранцев, создала и администрировала ряд телеграм-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.

Утверждается, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества. В отношении некоторых из них были совершены преступления.

Максимальный срок по семи статьям — 12 лет лишения свободы. Девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем, поэтому была вправе рассчитывать на сокращение срока наказания при обвинительном приговоре. Также, по словам отчима девушки Сергея Дудича, Сапега написала прошение о помиловании на имя президента Беларуси Александра Лукашенко.

Софью Сапегу задержали 23 мая — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич, бывший главред телеграм-каналов NEXTA (позднее признанных в Бларуси террористическими организациями).

Изначально Сапега была подозреваемой по двум статьям — об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и об организации массовых беспорядков.

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