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Twitter уволил как минимум 200 сотрудников. С осени их число сократилось с 7500 до менее чем 2000

Денис Ламехов
Сегодня в 18:33

Руководство социальной сети Twitter уволило по меньшей мере 200 сотрудников в течение 25 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Ранее была озвучена цифра в 50 человек.

Среди тех, кого коснулись сокращения, — менеджеры по продукту, специалисты по данным и машинному обучению. Отдельно NYT упоминает увольнения в команде монетизации: там осталось «менее восьми человек по сравнению с тридцатью ранее».

Также от обязанностей освободили нескольких основателей небольших технологических компаний, которые платформа приобрела ранее. В итоге общее число сотрудников Twitter упало ниже 2000. Для сравнения: в октябре 2022 года, когда Илон Маск приобрел соцсеть, ее штат насчитывал порядка 7500 человек.

Как отмечалось ранее, увольнения должны компенсировать падение выручки, которое продолжается с момента приобретения Twitter Маском. Однако это не единственный радикальный шаг предпринимателя во главе социальной сети.

Например, платформа повысила стоимость подписки Twitter Blue, включила в нее синюю галочку верификации и двухфакторный вход, отменила удаленную работу и предупредила работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью» (но те начали увольняться, и удаленку вернули), прекратила борьбу с фейками про коронавирус и запретила публиковать ссылки на другие соцсети.

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