Twitter уволил как минимум 200 сотрудников. С осени их число сократилось с 7500 до менее чем 2000

Например, платформа повысила стоимость подписки Twitter Blue, включила в нее синюю галочку верификации и двухфакторный вход, отменила удаленную работу и предупредила работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью» (но те начали увольняться, и удаленку вернули), прекратила борьбу с фейками про коронавирус и запретила публиковать ссылки на другие соцсети.