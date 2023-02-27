Twitter уволил как минимум 200 сотрудников. С осени их число сократилось с 7500 до менее чем 2000

Руководство социальной сети Twitter уволило по меньшей мере 200 сотрудников в течение 25 февраля, пишет The New York Times со ссылкой на источники. Ранее была озвучена цифра в 50 человек.
Среди тех, кого коснулись сокращения, — менеджеры по продукту, специалисты по данным и машинному обучению. Отдельно NYT упоминает увольнения в команде монетизации: там осталось «менее восьми человек по сравнению с тридцатью ранее».
Как отмечалось ранее, увольнения должны компенсировать падение выручки, которое продолжается с момента приобретения Twitter Маском. Однако это не единственный радикальный шаг предпринимателя во главе социальной сети.
Например, платформа повысила стоимость подписки Twitter Blue, включила в нее синюю галочку верификации и двухфакторный вход, отменила удаленную работу и предупредила работников, что их ждут «долгие рабочие дни с высокой интенсивностью» (но те начали увольняться, и удаленку вернули), прекратила борьбу с фейками про коронавирус и запретила публиковать ссылки на другие соцсети.